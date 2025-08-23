Resultado Municipal vs. Xelajú - Jornada 6 Apertura 2025

El Estadio El Trébol fue el escenario principal este sábado de un duelo vibrante entre Municipal y Xelajú MC, un partido que desde la previa prometía emociones y que terminó cumpliendo con las expectativas. Ambos equipos salieron con determinación, conscientes de lo que estaba en juego en la tabla de posiciones, lo que derivó en un encuentro intenso y disputado de principio a fin. La afición escarlata respondió en gran número, generando un ambiente de presión que se sintió desde el pitazo inicial.
En la primera mitad, Municipal tomó el control del balón y rápidamente inclinó la balanza a su favor. Al minuto 15, César Archila se encargó de abrir el marcador con una verdadera joya de gol. El futbolista rojo sorprendió a todos con un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo superior del arco defendido por Rubén Darío Silva. Ese tanto encendió al público y le dio confianza a los locales, quienes dominaron las acciones hasta el descanso.
Xelajú empató en el inicio del segundo tiempo
El complemento, sin embargo, mostró otra cara. Xelajú regresó al campo con más ambición y encontró rápidamente su recompensa. Apenas al minuto 47, un disparo que no pudo contener el guardameta Braulio Linares dejó servido un rebote dentro del área, y el colombiano Yilton Díaz no lo desaprovechó. Con una espectacular jugada de "palomita", conectó de cabeza para firmar el empate 1-1, silenciando momentáneamente a los seguidores rojos y devolviendo la esperanza a los "Superchivos", por si fuera poco, tanto locales como visitantes terminaron con 10 hombres por las expulsiones a José Mena (88') y Romario Da Silva (90+2').
El empate dejó sensaciones encontradas para ambos equipos. Municipal perdió una gran oportunidad de escalar a la cima del torneo, sobre todo tras la derrota de Mixco frente a Antigua en la jornada previa. Por su parte, Xelajú sumó confianza de cara a su compromiso internacional en la Copa Centroamericana, donde se jugará el liderato de su grupo ante Olimpia de Honduras, con la tranquilidad de tener ya asegurado su pase a los cuartos de final.