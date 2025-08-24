Kylian Mbappé y Tajon Buchanan empatados en el Pichichi

El canadiense Tajon Buchanan, jugador del Villarreal, consiguió un triplete en la victoria ante el Girona (5-0), lo que le convierte en el líder de la clasificación de goleadores de La Liga a falta de completarse la segunda jornada junto al francés Kylian Mbappé, autor de un doblete en el triunfo del Real Madrid en Oviedo (0-3)
Buchanan y Mbappé aventajan en un tanto a Ferran Torres (Barcelona) y Pere Milla (Espanyol), que sumaron su segunda diana este fin de semana ante el Levante y la Real Sociedad, respectivamente, en tanto que el brasileño Vinícius (Real Madrid) volvió a marcar en La Liga, algo que no lograba desde abril en la derrota ante el Valencia.
Clasificación tras segunda jornada:
- Kylian Mbappé (FRA) del Real Madrid con 3 goles
- Tajon Buchanan (CAN) de Villarreal con 3 goles
- Ferran Torres (ESP) del Barcelona con 2 goles
- Pere Milla (ESP) del Espanyol con 2 goles
Triplete de Tajon Buchanan
El Villarreal goleó al Girona por 5-0 con un triplete del canadiense Tajon Buchanan y apartó del liderato de La Liga EA Sports al Barcelona, que encabezaba la tabla desde febrero, aunque lo es por diferencia de goles y empatado también con el Real Madrid, al que volvió a sostener el francés Kylian Mbappé, protagonista con un doblete del triunfo en Oviedo (0-3).
Un fallo en la salida del balón, aprovechado por el marfileño Nicolas Pepé, abrió el festival del conjunto castellonense (17), que sin dar un mínimo respiro a los jugadores de Míchel Sánchez sentenció el partido antes de la media hora con los dos primeros tantos de Tajon Buchanan (16 y 28) y la diana del central Rafa Marín (25).
Con todo resuelto, Buchanan (64) completó su triplete en una segunda parte en la que el Villarreal pareció no querer hacer más daño a un Girona sin capacidad real de reacción para cuanto menos maquillar el resultado.
Doblete de Mbappé
Real Madrid fue superior al Real Oviedo en el regreso de la Primera División al Carlos Tartiere y, aunque el partido se igualó por momentos en algunas fases del segundo tiempo, un doblete del francés Kylian Mbappé y un tanto del brasileño Vinícius en la prolongación elevaron el 0-3 que mantiene al cuadro de Xabi Alonso con pleno de puntos junto al Villarreal y el Barcelona.
Mastantuono pidió penalti en una acción en la frontal del área y Dendoncker amagó con sorprender a Courtois con una vaselina, aunque fue cuando el primer tiempo se acercaba a su fin cuando el Real Madrid golpeó: Tchouameni se la robó al belga en una acción con cierta polémica, Arda Guler encontró a Mbappé y la estrella francesa, tras un magnífico control orientado, batió a la media vuelta a Aarón Escandell para poner el 0-1 en el marcador.
Sibo estuvo a punto de marcar el empate en un disparo desde la frontal que se fue al palo, y casi en la siguiente jugada el Real Madrid sentenció el partido después de que Vinícius robase ante Hassan e iniciase un ataque que finalizó con Mbappé marcando el 0-2 ante Aarón Escandell.
*Información EFE.