 Kylian Mbappé y Tajon Buchanan empatados en el Pichichi
Deportes

Kylian Mbappé y Tajon Buchanan destacan en lista de goleadores de La Liga

El francés Mbappé y el canadiense Buchanan aventajan en un tanto a Ferran Torres (Barcelona) y Pere Milla (Espanyol).

Compartir:
Kylian Mbappé y Tajon Buchanan lideran la tabla de goleadores de La Liga
Kylian Mbappé y Tajon Buchanan lideran la tabla de goleadores de La Liga / FOTO: Real Madrid / EFE

El canadiense Tajon Buchanan, jugador del Villarreal, consiguió un triplete en la victoria ante el Girona (5-0), lo que le convierte en el líder de la clasificación de goleadores de La Liga a falta de completarse la segunda jornada junto al francés Kylian Mbappé, autor de un doblete en el triunfo del Real Madrid en Oviedo (0-3)

Buchanan y Mbappé aventajan en un tanto a Ferran Torres (Barcelona) y Pere Milla (Espanyol), que sumaron su segunda diana este fin de semana ante el Levante y la Real Sociedad, respectivamente, en tanto que el brasileño Vinícius (Real Madrid) volvió a marcar en La Liga, algo que no lograba desde abril en la derrota ante el Valencia.

Clasificación tras segunda jornada:

  1. Kylian Mbappé (FRA) del Real Madrid con 3 goles 
  2. Tajon Buchanan (CAN) de Villarreal con 3 goles 
  3. Ferran Torres (ESP) del Barcelona con 2 goles 
  4. Pere Milla (ESP) del Espanyol con 2 goles

Triplete de Tajon Buchanan

El Villarreal goleó al Girona por 5-0 con un triplete del canadiense Tajon Buchanan y apartó del liderato de La Liga EA Sports al Barcelona, que encabezaba la tabla desde febrero, aunque lo es por diferencia de goles y empatado también con el Real Madrid, al que volvió a sostener el francés Kylian Mbappé, protagonista con un doblete del triunfo en Oviedo (0-3).

Un fallo en la salida del balón, aprovechado por el marfileño Nicolas Pepé, abrió el festival del conjunto castellonense (17), que sin dar un mínimo respiro a los jugadores de Míchel Sánchez sentenció el partido antes de la media hora con los dos primeros tantos de Tajon Buchanan (16 y 28) y la diana del central Rafa Marín (25).

Con todo resuelto, Buchanan (64) completó su triplete en una segunda parte en la que el Villarreal pareció no querer hacer más daño a un Girona sin capacidad real de reacción para cuanto menos maquillar el resultado.

Doblete de Mbappé

Real Madrid fue superior al Real Oviedo en el regreso de la Primera División al Carlos Tartiere y, aunque el partido se igualó por momentos en algunas fases del segundo tiempo, un doblete del francés Kylian Mbappé y un tanto del brasileño Vinícius en la prolongación elevaron el 0-3 que mantiene al cuadro de Xabi Alonso con pleno de puntos junto al Villarreal y el Barcelona.

Mastantuono pidió penalti en una acción en la frontal del área y Dendoncker amagó con sorprender a Courtois con una vaselina, aunque fue cuando el primer tiempo se acercaba a su fin cuando el Real Madrid golpeó: Tchouameni se la robó al belga en una acción con cierta polémica, Arda Guler encontró a Mbappé y la estrella francesa, tras un magnífico control orientado, batió a la media vuelta a Aarón Escandell para poner el 0-1 en el marcador.

Sibo estuvo a punto de marcar el empate en un disparo desde la frontal que se fue al palo, y casi en la siguiente jugada el Real Madrid sentenció el partido después de que Vinícius robase ante Hassan e iniciase un ataque que finalizó con Mbappé marcando el 0-2 ante Aarón Escandell.

Real Madrid suma su segunda victoria gracias a un doblete de Mbappé

El futbolista francés lleva tres goles, los cuales han servido para darle triunfos al Real Madrid frente a Osasuna y Real Oviedo.

*Información EFE.

En Portada

Picop cae en hondonada causando la muerte de tres personast
Nacionales

Picop cae en hondonada causando la muerte de tres personas

04:46 PM, Ago 24
Achuapa remonta y vence a Comunicaciones en el Estadio Winston Pinedat
Deportes

Achuapa remonta y vence a Comunicaciones en el Estadio Winston Pineda

04:00 PM, Ago 24
Así avanza la votación entre Guatemala y Ecuador en el Mundial de los Desayunost
Viral

Así avanza la votación entre Guatemala y Ecuador en el Mundial de los Desayunos

03:09 PM, Ago 24
Así les ha ido a los tres grandes de Guatemala en seis fechas del Apertura 2025t
Deportes

Así les ha ido a los tres grandes de Guatemala en seis fechas del Apertura 2025

05:23 PM, Ago 24

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadLiga NacionalCopa CentroamericanaDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos