Resultado Real Oviedo vs. Real Madrid por La Liga, fecha 2

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, sorprendió con el 11 ante el Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, ya que se quedó fuera Vinícius Jr. y entraron su compatriota Rodrygo Goes, el argentino Franco Mastantuono, Dani Carvajal y el alemán Antonio Rudiger.
Rodrygo ocupó la plaza de Vini en el ataque del conjunto madridista. En tanto que Mastantuono, que se estrenó en La Liga la pasada jornada ante Osasuna, entró en lugar del hispano-marroquí Brahim Díaz y fue titular por vez primera. Además, Dani Carvajal formó en el lateral diestro en lugar del inglés Trent Alexander Arnold y Rudiger volvió a un once inicial para reemplazar al brasileño Eder Militao, que había sido el elegido hasta ahora por Xabi Alonso.
Por su parte, en el Real Oviedo la novedad era Salomón Rondón, quien volvió 13 años después a La Liga. El venezolano ya jugó en Las Palmas (2008-2010), siendo el debutante más joven de su historia; y en el Málaga (2010-2012), siendo el autor del gol que clasificó al equipo para la Champions (13 de mayo de 2012). Y esta vez, juega con Real Oviedo.
Gol de Kylian Mbappé
Desde que comenzó el partido, el Real Madrid tomó el esférico y no lo soltaba, dejando así sin posibilidad al Real Oviedo de tomar protagonismo en la primera media hora de juego.
A los 15 minutos vino una jugada polémica. Al ingresar al área con balón dominado, Franco Mastantuono fue sujetado y jaloneado por Dani Calvo hasta caer dentro del área grande, pero el árbitro Ricardo de Burgos no lo sancionó ante el reclamo del argentino.
El minuto 37 fue clave en el partido, ya que el Real Oviedo salvó la caída de su arco: Rodrygo llegó a línea de fondo y la pone atrás, no acierta a rematar claro Mastantuono, le queda a Arda, pero tampoco le pega fuerte y despeja Calvo a tiro de esquina.
Pero segundos más adelante, un contragolpe fulminante del Real Madrid terminó con una jugada individual de primer nivel del francés Kylian Mbappé para definir el 0-1 al 37.
El partido en su primera parte terminó con una posesión de 75% a favor del Real Madrid y 25% para Real Oviedo, y con el marcador a favor de quien tuvo la iniciativa de abrir el marcador.
Madrid asegura segundo triunfo
Ya en el segundo tiempo, Real Oviedo se fue a buscar el empate, y uno de sus primeros acercamientos a la portería del belga Thibaut Courtois fue a través del venezolano Salomón Rondón, pero antes de definir la jugada fue empujado por Dean Huijsen, y al 56 todos los seguidores del Oviedo pedían penalti, el cual no fue avalado por el árbitro De Burgos.
Cuando se jugaba el 65, el Real Madrid armó un contragolpe extraordinario lleno de velocidad, pero en la definición fallaron. Fede Valverde remató a puerta y parecía que el balón terminaría en gol, en la trayectoria final, Vinícius tuvo la oportunidad de tocarla y definir el gol, pero no le alcanzó y la bola pasa saludando el paral izquierdo de Escandell.
Al 78, Vinícius, quien ingresó al minuto 63, cayó dentro del área tras una jugada con , y tras pedir penalti, el árbitro lo amonesta por simulación de falta, situación que generó un enojo en el futbolista brasileño.
El Oviedo pegó una pelota al travesaño por intermedio de Kwasi Sibo al 82, y de ese susto que pudo haber sido el empate, Real Madrid lo liquidó con un contragolpe bien distribuido por Vinícius que fulminó el francés Kylian Mbappé al 82. Era el doblete de Mbappé en el partido.
La imagen curiosa que dejó el doblete de Kylian fue que le tapó la boca a Vinícius en pleno festejo, ya que al parecer, el brasileño iba a decir algo a la afición local.
El partido lo cerró "Vini" con el 0-3 al 90+3, y de esta forma el Real Madrid sigue en la lucha por el primer lugar del campeonato mayor de futbol de España.
A falta de los juegos Athletic Club-Rayo Vallecano y Sevilla-Getafe, que se jugarán el lunes, este domingo La Liga cierra con tres equipos empatados con 6 puntos en la lucha del liderato de la competencia: Villarreal, Barcelona y Real Madrid, pero la diferencia de gol favorece al "Submarino amarillo" con +7 por encima de los +4 del "Blaugrana" y +4 de los "Merengues".
Athletic, Rayo y Getafe pueden alcanzar los 6 puntos, situación que haría que La Liga tuviese a cinco equipos empatados en la lucha del liderato.
Las alineaciones:
- Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Arda Guler; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo
- Real Oviedo: Escandell; Nacho Vidal, Oier Luengo, David Costas, Dani Calvo, Rahim; Dendoncker, Sibo, Luka Ilic; Ilyas Chaira y Rondón.