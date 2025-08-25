 Declaraciones de Fredy Pérez, seleccionado de Guatemala
Deportes

Fredy Pérez: "Empezar en casa y sumar tres puntos es importante"

El portero de Comunicaciones se refirió al inicio de la segunda semana de trabajo de la Selección Nacional de Guatemala.

Compartir:
Fredy Pérez se refirió al debut de Guatemala en la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf
Fredy Pérez se refirió al debut de Guatemala en la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf / FOTO: FFG

Para Fredy Pérez, portero de Comunicaciones, esta será se segunda semana de trabajo con la Selección Nacional de Guatemala, que se prepara para la etapa final del camino al Mundial 2026 donde empezará con dos partidos difíciles: El Salvador el jueves 4 de septiembre en Guatemala y ante Panamá el lunes 8 de septiembre en la ciudad del Canal.

En declaraciones a la Federación, el segundo portero de la Selección, dijo: "Estoy muy contento por empezar una semana más; siempre agradecido con Dios. Creo que hemos venido trabajando estos días muy bien y esperando en Dios que así sea esta semana".

Si todo marcha dentro de la normalidad, Nicholas Hagen, quien aún no está concentrado en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación de Futbol de Guatemala, deberá ser el portero titular ante El Salvador. En ese sentido, Fredy Pérez comentó: "Independientemente quien tenga que jugar, nosotros tratamos de hacer las cosas de la mejor manera para estar siempre a disposición del entrenador (Luis Fernando Tena). Estoy con muchas ganas de que sean esas fechas".

Thomas Christiansen ve ventajas competitivas de Panamá

El técnico de los panameños se refirió a Guatemala y a los rivales que enfrentará en el camino final al Mundial 2026.

Hay motivación

Fredy Pérez no pudo estar en la Copa Oro 2025 debido a una lesión. Su lugar lo ocupó Kenderson Navarro, quien incluso tuvo actividad en el torneo más relevante de la Concacaf.

Referente a ese tema de Copa Oro, Fredy Pérez contó que sus compañeros de Selección hablan mucho de esa participación que se hizo en tierra estadounidense y que están motivados por lo que se hizo y a la instancia a la que se llegó, semifinales ante Estados Unidos. Pérez reafirma que estas dos fechas ante El Salvador y Panamá "no será la excepción" y el equipo "Azul y Blanco" tratará de hacer las cosas bien.

"Acá hay que tratar de hacer las cosas bien, es lo importante, y luego, ya el marcador Dios sabrá que tiene para cada uno. En lo personal estoy contento por ver a un grupo tan comprometido y con las ganas de querer salir adelante", expresó Fredy Pérez.

El portero nacional también se refirió al tema de arrancar esta eliminatoria en casa, el jueves 4 de septiembre en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital: "Empezar en casa es importante y sumar de a tres. Sumar de visita sería genial, pero igual, trataremos de hacer las cosas bien".

Para lograr hacer una eliminatoria perfecta, Fredy Pérez evoca a la participación hecha en Copa Oro ya que, según sus palabras: "Guatemala demostró en la Copa Oro que le puede hacer buenos partidos a cualquier equipo".

Por último, Fredy Pérez le pide a la afición nacional que los sigan apoyando, ya que ellos como futbolistas tratarán de dar lo mejor.

En Portada

Liberan a los cocineros retenidos en Gaviotas de la zona 13t
Nacionales

Liberan a los cocineros retenidos en Gaviotas de la zona 13

05:10 PM, Ago 25
Accidentes y motines complican el tránsito en la capitalt
Nacionales

Accidentes y motines complican el tránsito en la capital

03:39 PM, Ago 25
Lautaro Martínez comanda el festín del Inter de Milán t
Deportes

Lautaro Martínez comanda el festín del Inter de Milán

03:24 PM, Ago 25
Alicia Machado confiesa ser la inspiración de El Problema de Ricardo Arjonat
Farándula

Alicia Machado confiesa ser la inspiración de "El Problema" de Ricardo Arjona

03:34 PM, Ago 25

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoEE.UU.Liga NacionalCopa Centroamericanaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos