Declaraciones de Fredy Pérez, seleccionado de Guatemala

Para Fredy Pérez, portero de Comunicaciones, esta será se segunda semana de trabajo con la Selección Nacional de Guatemala, que se prepara para la etapa final del camino al Mundial 2026 donde empezará con dos partidos difíciles: El Salvador el jueves 4 de septiembre en Guatemala y ante Panamá el lunes 8 de septiembre en la ciudad del Canal.
En declaraciones a la Federación, el segundo portero de la Selección, dijo: "Estoy muy contento por empezar una semana más; siempre agradecido con Dios. Creo que hemos venido trabajando estos días muy bien y esperando en Dios que así sea esta semana".
Si todo marcha dentro de la normalidad, Nicholas Hagen, quien aún no está concentrado en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación de Futbol de Guatemala, deberá ser el portero titular ante El Salvador. En ese sentido, Fredy Pérez comentó: "Independientemente quien tenga que jugar, nosotros tratamos de hacer las cosas de la mejor manera para estar siempre a disposición del entrenador (Luis Fernando Tena). Estoy con muchas ganas de que sean esas fechas".
Hay motivación
Fredy Pérez no pudo estar en la Copa Oro 2025 debido a una lesión. Su lugar lo ocupó Kenderson Navarro, quien incluso tuvo actividad en el torneo más relevante de la Concacaf.
Referente a ese tema de Copa Oro, Fredy Pérez contó que sus compañeros de Selección hablan mucho de esa participación que se hizo en tierra estadounidense y que están motivados por lo que se hizo y a la instancia a la que se llegó, semifinales ante Estados Unidos. Pérez reafirma que estas dos fechas ante El Salvador y Panamá "no será la excepción" y el equipo "Azul y Blanco" tratará de hacer las cosas bien.
"Acá hay que tratar de hacer las cosas bien, es lo importante, y luego, ya el marcador Dios sabrá que tiene para cada uno. En lo personal estoy contento por ver a un grupo tan comprometido y con las ganas de querer salir adelante", expresó Fredy Pérez.
El portero nacional también se refirió al tema de arrancar esta eliminatoria en casa, el jueves 4 de septiembre en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital: "Empezar en casa es importante y sumar de a tres. Sumar de visita sería genial, pero igual, trataremos de hacer las cosas bien".
Para lograr hacer una eliminatoria perfecta, Fredy Pérez evoca a la participación hecha en Copa Oro ya que, según sus palabras: "Guatemala demostró en la Copa Oro que le puede hacer buenos partidos a cualquier equipo".
Por último, Fredy Pérez le pide a la afición nacional que los sigan apoyando, ya que ellos como futbolistas tratarán de dar lo mejor.
#VamosGuate?? | Fredy Pérez, portero de la Selección de Guatemala, analiza las siguientes participaciones de la "Bicolor" en la eliminatoria mundialista de Concacaf. ? FFG.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) August 25, 2025
Visite nuestro sitio web ??? https://t.co/GkB9E30Pn7 pic.twitter.com/7wVHVNakdX