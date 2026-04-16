 Presidente de Xelajú se refiere al caso de Derrickson Quirós
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Presidente de Xelajú se refiere al caso de Derrickson Quirós

Por su parte, el jugador explica desde Costa Rica su actual situación.

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Derrikson Quirós nuevamente en el ojo de la polémica
Derrikson Quirós nuevamente en el ojo de la polémica / FOTO: Instagram de Derrikson Quirós

Xelajú M. C. está compitiendo en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, donde cada punto sumado es de vital importancia para lograr el objetivo de buscar un boleto a la fase final del campeonato y buscar el título más adelante. En ese sentido, cada acción en el equipo toma mucha importancia por la situación que se vive. Por eso, el presidente del club, José Carlos López se refirió a la ausencia del jugador costarricense Derrickson Quirós, quien no se ha presentado tras viajar a su país natal por un tema relacionado a la muerte de un familiar.

"Sí, estamos preocupadísimos, y más que todo, molestos, porque no hay que dejar de reconocer que a él (Derrikson Quirós) le dieron permiso para un sepelio que iba a cubrir de un familiar para el día jueves y tendría que estar en convocatoria el día viernes y se negó a una convocatoria", informó el máximo dirigente de Xelajú.

El directivo deportivo añadió: "Yo inclusive como presidente mandé mensajes y nunca recibí respuesta, entonces estoy molesto. Este es un club serio, yo soy una persona seria, nos debemos hacer respetar; ahora hay que esperar, ya no dio ninguna mención. Nosotros nos toca ahora -como hay un abandono de trabajo- presentar eso ante la Liga Nacional y Federación de Futbol de Guatemala porque después resulta que los demandados somos nosotros".

José Carlos López explicó: "Hubo un permiso para el día jueves, entendemos los permisos, todos hemos pasado por eso, quien no ha pasado por el fallecimiento de un familiar, pero no por eso voy a pasar llorándome toda la vida. La vida continúa, hay que seguir trabajando, y entonces lo siento mucho, nosotros no es que seamos fríos, pero somos muy coherentes, muy consecuentes en todo, pero cuando ya algo raya el vaso de la paciencia que pueda tener un club, tenemos que ser serios para actuar".

@locosporxelaju

¿COMO ESTA EL TEMA DE DERRIKSON QUIRÓS? El presidente del Club Xelaju MC nos comenta que esta sucediendo con el jugador "Tico" y de las acciones legales que se podrían tomar 👇🏻 #InfoLPX #VamosXela #Clausura26

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Postura de Derrikson Quirós

Tras la postura del presidente de Xelajú, José Carlos López, el jugador emitió un comunicado a través de una historia de Instagram para referirse al tema.

"No he podido regresar a Guatemala debido a un impedimento de salida relacionado con un proceso de pensión alimenticia. Estoy trabajando de manera responsable para resolver esta situación lo más pronto posible", explicó el jugador.

Quirós añadió: "Mi representante se ha comunicado con la dirigencia del club para mantenerlos informados y buscar una pronta solución".

Asimismo, el jugador desmiente "categóricamente" que su ausencia en el campamento quetzalteco sea por otra circunstancia extrafutbolística. Y deja claro que: "Mi único deseo es incorporarme cuanto antes al equipo".

El Xelajú M. C. cierra la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional este jueves a partir de las 21:00 horas en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango al recibir al Deportivo Achuapa, club que puede convertirse en el primer descendido de la temporada si es que pierde y que haya victoria de Malacateco ante Cobán Imperial y una sumatoria de punto de Mictlán cuando recibe a Mixco.

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Comunicado de Derrikson Quirós desde Costa Rica - Instagram de Derrikson Quirós

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