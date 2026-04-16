 Embajada de EE. UU. oficializa llegada de nuevo Encargado de Negocios
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Embajada de EE. UU. oficializa llegada de nuevo Encargado de Negocios

Jorgan K. Andrews se integra a la sede diplomática en Guatemala en sustitución de John Barret.

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Embajada de EE. UU. en Guatemala oficializa llegada del nuevo Encargado de Negocios, Jorgan K. Andrews., Embajada de EE. UU.
Embajada de EE. UU. en Guatemala oficializa llegada del nuevo Encargado de Negocios, Jorgan K. Andrews. / FOTO: Embajada de EE. UU.

La embajada de EEUU en Guatemala oficializó la llegada de Jorgan K. Andrews como nuevo encargado de negocios en sustitución de John Barrett que ha sido seleccionado por el secretario Marco Rubio para liderar la embajada estadounidense en Venezuela y avanzar el plan de tres fases de la casa Blanca .

Asimismo, la sede diplomática aseguró que el delegado dará continuidad a la visión del presidente Donald Trump en Guatemala de impulsar las prioridades de "América Primero" como el próximo Encargado de Negocios.

Aseguró que la amplia experiencia de Andrews en temas de seguridad y en la región fortalecerá la cooperación con Guatemala como un socio clave de los Estados Unidos en el comercio y la lucha contra el narcotráfico y amenazas extranjeras, para promover la prosperidad y la seguridad de ambas naciones.

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