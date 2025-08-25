 Selección de Perú desconvoca a dos jugadores
Deportes

Perú desconvoca a dos jugadores para enfrentar a Uruguay y Paraguay

Álex Valera y Edison Flores quedan fuera por lesiones musculares de las dos últimas fechas de la eliminatoria mundialista.

Perú se juega la última carta durante la eliminatoria sudamericana
FOTO: @SeleccionPeru

La Federación Peruana de Futbol (FPF) anunció este lunes la desconvocatoria por sendas lesiones de los futbolistas de Universitario, Álex Valera y Edison Flores, que quedaron fuera de la nómina de la Selección de Perú para enfrentar a Uruguay y Paraguay en las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

Si bien los dos jugadores estaban en la lista de convocados anunciada en la noche del domingo e incluso asistieron al primer entrenamiento programado este lunes en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, los resultados de las pruebas médicas realizadas posteriormente llevaron a que fueran liberados al revelar sendas roturas musculares.

Tanto Flores como Varela terminaron el domingo con molestias el clásico del fútbol peruano con Alianza, que finalizó con empate sin goles.

"Tengo una distensión, una pubalgia que ya viene de hace tiempo y ahorita tengo una distensión que sentí en el partido", admitió Valera a medios locales.

El ariete agregó que, de cara a su, por entonces, estimable selección para las eliminatorias, quería estar "al cien por cien".

Frente a las bajas, la FPF anunció la convocatoria del delantero de Universitario José Rivera para reforzar una lista amplia que el domingo se componía de veintisiete futbolistas y que ahora queda en veintiséis.

De cara al cierre de las eliminatorias para el Mundial 2026, el equipo de Perú  de Óscar Ibáñez se enfrentará a las selecciones de Uruguay y Paraguay el 4 y 9 de septiembre, respectivamente, en las ciudades de Montevideo y Lima.

Perú y su  última carta 

El seleccionador de Perú, Óscar Ibáñez, aseguró que intentará aprovechar la última oportunidad de la Blanquirroja para no quedarse fuera del Mundial de 2026 en los partidos que la enfrentarán con Uruguay y Paraguay, correspondientes a las dos fechas finales de las clasificatorias suramericanas.

"Es fútbol. Al principio, muy poca gente creía que a esta altura del año íbamos a llegar con alguna chance. Hay que pelearla. No es nada nuevo para los muchachos que pelearon dos clasificaciones (en 2018 y 2022). Es algo a lo que están acostumbrados y algo que ellos sacan cada vez que se requiere", aseveró Ibáñez en rueda de prensa.

Las opciones de Perú para no quedarse fuera del Mundial son prácticamente nulas, pues ocupa la penúltima casilla de las eliminatorias con 12 puntos, a 6 de Venezuela, que con 18 enteros se encuentra en la séptima plaza, que da acceso a la repesca.

Esto significa que Perú debería ganar sus dos partidos ante Uruguay y Paraguay y esperar que Venezuela pierda sus dos partidos frente a Argentina y Colombia y que Bolivia no sume más de un punto contra Colombia y Brasil. Una vez que sucediera eso, debería verse la diferencia de goles entre estas selecciones.

*Información EFE.

