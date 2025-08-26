 Walter López designado para el Inter Miami vs. Orlando City
Deportes

Concacaf designa a Walter López para el Inter Miami vs. Orlando City

El árbitro guatemalteco Walter López impartirá justicia en la semifinal de la Leagues Cup 2025 entre Inter Miami y Orlando City, con ambos equipos buscando el pase a la final.

Walter López, árbitro guatemalteco - Alex Meoño
Walter López, árbitro guatemalteco / FOTO: Alex Meoño

El árbitro guatemalteco Walter López ha sido designado por la Concacaf para dirigir el encuentro entre Inter Miami y Orlando City, correspondiente a las semifinales de la Leagues Cup 2025. Este nombramiento marca un reconocimiento importante al trabajo del silbante chapín, quien continúa consolidando su trayectoria en torneos internacionales de alto nivel. 

Walter López contará con un equipo de trabajo conformado por Keytzel Contreras, de Nicaragua, y Helpys Feliz, de República Dominicana, como asistentes. El salvadoreño Ismael Cornejo asumirá el rol de cuarto árbitro, mientras que la sala del VAR estará a cargo de los estadounidenses Armando Villarreal y Daniel Radford. Este grupo de oficiales trabajará de manera coordinada para garantizar un desarrollo limpio y equilibrado del encuentro, considerando la importancia del partido para ambos clubes.

Nuevo nombramiento para Walter López

El Inter Miami, dirigido por Lionel Messi, será beneficiado por segunda ocasión consecutiva con un árbitro guatemalteco en su partido. En la ronda de cuartos de final, Mario Escobar fue el encargado de impartir justicia en el enfrentamiento ante Tigres, donde el conjunto estadounidense se impuso 2-1 gracias a dos penales convertidos por Luis Suárez. Este precedente genera expectativas sobre el desempeño de Walter López y su equipo en el duelo de semifinales.

El partido entre Inter Miami y Orlando City se llevará a cabo este miércoles 27 de septiembre a las 18:30 horas en el Chase Stadium, hogar de las 'Garzas'. La atención de aficionados y medios estará centrada no solo en el rendimiento de las figuras del campo, sino también en la labor arbitral, que será clave para mantener el orden y la justicia deportiva en un enfrentamiento de gran rivalidad y nivel competitivo.

Foto embed
Walter López - Emisoras Unidas -

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Liga NacionalCopa Centroamericanaredes sociales
