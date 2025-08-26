Cruz Azul Femenil vence y quita invicto al sublíder Toluca

Este martes 26 de agosto, la Liga MX Femenil dio continuidad a su jornada 8 del Torneo Apertura 2025, donde Cruz Azul Femenil, donde juega la guatemalteca Ana Lucía Martínez, recibió al Toluca en las instalaciones de La Noria, cancha 1.
El Cruz Azul venía de empatar agónicamente 3-3 ante Necaxa en condición de visitante con un tanto de Ana Lucía Martínez, en tanto, Toluca venía de empatar 0-0 en su visita al Juárez.
El partido comenzó bien para el equipo que dirige Diego Testas, ya que a los 19 minutos Lizbeth Mercado puso el 1-0. El empate del duelo vino tras un grave error de salida de las cementeras, el gol lo hizo Eugenie Anne Le Sommer al minuto 30. La misma futbolista hizo el 1-2 a los 44, y cuando terminaba el primer tiempo, en el 45+3, Daniela Calderón García igualaba 2-2 en un hermoso primer tiempo.
Para la segunda parte, Ana Lucía Martínez continuaba en el terreno de juego, y de esta forma, disfrutaba de su titularidad número siete de forma consecutiva.
Comenzando la segunda parte, un minuto de juego, Eugenie Anne Le Sommer hacía su triplete y colocaba el parcial 2-3 para el conjunto visitante. El gol de Le Sommer era el 390 de la historia del Toluca en la fase regular de la Liga MX.
Parecía que Toluca se llevaría un gran triunfo de La Noria, pero Cruz Azul reaccionó en la parte final y le dio vuelta al marcador con goles de Aerial Lyndonna Chavari al 80 y 90 para el 3-3 y 4-3, respectivamente.
SE LEVANTA AERIAL Y LO EMPATA AL 80'... pic.twitter.com/1UZM7Zwe0C— LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) August 26, 2025
Quitan invicto a Toluca
Fue un triunfo vital para el cuadro de la chapina Ana Lucía Martínez ya que le quitó el invicto al Toluca, que llevaba en siete juegos, cinco victorias y dos empates. Esta es la primera derrota para toluqueñas.
Con este triunfo, Cruz Azul Femenil llega a 11 puntos y alcanza a Juárez F. C., y por diferencia de gol, ocupa la casilla 10 de los 18 equipos participantes. Las cementeras quedan a tres puntos para poder estar dentro de la zona de liguilla.
La siguiente presentación del Cruz Azul será ante León este sábado 30 de agosto a las 15:45 horas en las instalaciones de La Noria, cancha 1.
91’ | ?CAZ 4-3 TOL?— LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) August 26, 2025
¡Goooool de Aerial Chavarin! ??
Doblete de la delantera para darle la vuelta en el cierre de este PARTIDAZOOOO. ⚽️ #LigaBBVAMXFemenil #NuestroFutFem pic.twitter.com/MLxe6uj1fd