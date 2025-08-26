 Declaraciones de José Carlos Pinto en Selección Nacional
Deportes

José Carlos Pinto: "Vamos a ir tras nuestro sueño, cueste lo que cueste"

El capitán de la Selección de Guatemala expresa que tras la Copa Oro 2025, llegan con mucha ilusión y confianza a la fase final de la eliminatoria mundialista.

José Carlos Pinto en declaraciones con Federación
José Carlos Pinto en declaraciones con Federación / FOTO: FFG

José Carlos Pinto, el capitán de la Selección Nacional de Guatemala, brindó declaraciones a la prensa que fueron difundidas por la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), y donde asegura que: "Vamos a ir tras nuestro sueño cueste lo que cueste", al referirse a la posibilidad que tiene la "Bicolor" de alcanzar por primera vez un boleto mundialista en su categoría absoluto.

Hace más de 21 años que Guatemala no clasificaba a una etapa final del camino eliminatorio mundialista, y esta vez, los chapines lo hicieron en únicamente cuatro partidos, donde ganaron solo tres, para decir presentes en la última etapa de cara al Mundial 2026.

El primer rival de Guatemala en la fase final será El Salvador el 4 de septiembre de 2025, y en ese sentido, José Pinto declaró: "Ya estamos enfocados en lo que se nos avecina, dos partidos muy complejos, de alta intensidad, partidos de eliminatoria a un Mundial; eso nos ilusiona y nos compromete a la vez".

Añadió: "Tuvimos que pasar varias etapas para estar acá y ninguna fue fácil. Ninguna ha sido fácil en nuestra historia. Todo lo que nos ha tocado competir nos ha costado, y mucho, y lo que viene nos costará aún más. Creo que el grado de complejidad se incrementa conforme vayamos avanzando en cada ronda, y ahora estar en una ronda final después de 21 años nos ilusiona y nos compromete mucho".

Federación de Futbol elevará caso de seleccionados al Comité de Ética

La Federación de Futbol confirmó que, según reglamento, elevará el caso al Comité de Ética para determinar sanciones por la ausencia de algunos jugadores de Antigua y Municipal en la reciente convocatoria de la selección.

Apelan a la actuación de Copa Oro 2025

Los últimos entrevistados por la comunicación de Federación han hecho hincapié al torneo de Copa Oro 2025, donde Guatemala alcanzó las semifinales y terminó siendo la tercera mejor selección del certamen. Situación que ha motivado a los futbolistas a querer hacer un gran papel en estos últimos seis partidos de eliminatoria hacia el Mundial.

"Soy muy consciente de lo que logramos en Copa Oro 2025. Logramos una gran Copa, creo que es una de las mejores de nuestra historia, y eso nos ilusiona, ha ilusionado a nuestro país, a nuestra gente, y gracias a Dios, están creyendo en nosotros", reflexionó José Carlos Pinto.

El capitán de Selección Nacional confiesa: "Nosotros también venimos con mucha confianza después de ese gran torneo que hicimos. Sabemos que estamos para competirle a cualquiera. Dentro de la cancha somos 11 contra 11, y el futbol es así, adentro no hay liga, país, raza, y eso a nosotros nos ha dado mucho como que dentro de la cancha nos hemos visto iguales a los que tenemos enfrente y no sentirnos inferiores o ya perdidos".

Por último, José Carlos Pinto pone la mano al fuego y asegura que trabajarán para lograr la clasificación al Mundial 2026: "Dejamos de ver a los rivales ya tan superiores a nosotros, obviamente los respetamos, pero adentro de la cancha es nuestro sueño o el de ellos, y vamos a ir tras nuestro sueño cueste lo que cueste".

