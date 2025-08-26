Federación elevará caso de seleccionados al Comité de Ética

El ambiente en el futbol guatemalteco atraviesa momentos de tensión tras el incumplimiento de varios jugadores convocados a la Selección Nacional. El pasado domingo, algunos futbolistas que debían reportarse a la concentración no lo hicieron, ya que sus clubes, Antigua GFC y Municipal, los requirieron para disputar compromisos de la Copa Centroamericana. Este hecho ha desatado un conflicto institucional, pues la Federación había establecido un acuerdo previo con los equipos para garantizar la presencia de los seleccionados en los trabajos del combinado nacional.
El pacto había sido alcanzado en la Asamblea General al inicio de la temporada, donde se estipuló que los futbolistas debían estar disponibles para la Selección con al menos 15 días de anticipación. Sin embargo, tanto Antigua como Municipal no respetaron dicho compromiso, generando molestia en el cuerpo técnico liderado por Luis Fernando Tena, quien contaba con la totalidad del grupo para preparar los duelos clasificatorios que se aproximan.
Federación se pronuncia sobre el caso de los seleccionados
Gerardo Paiz, presidente de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (FFG), se mantuvo al margen de todos estos temas, pero habló brevemente con Juan Quinto, periodista de Tigo Sports, sobre la situación:
"Los clubes y sus directores técnicos hablaron con el técnico (Luis Fernando Tena) y nosotros como Comité Ejecutivo tratamos de respetar las decisiones técnicas. Tengo entendido que el profe Tena les dijo que él podía darles a un jugador por equipo, pero ellos querían cuatro otro tres y al final tomaron la decisión de no presentarlos a la convocatoria, los jugadores no se presentaron a la convocatoria desde el domingo y obviamente el profe Tena no está contento con esta decisión, pero tenemos que respetar a los clubes".
Gerardo Paiz, presidente de la FFG
A raíz de esto, Paiz confirmó que el caso, según el reglamento, se debe elevar al Comité de Ética, y que habrá sanciones aunque se desconoce si estas recaerán sobre los clubes, los jugadores o ambos: "Ahora, nosotros como Comité Ejecutivo según el reglamento tenemos que llevar el caso al Comité de Ética para que ellos evalúen las sanciones pertinentes".
Este conflicto se presenta en un momento crítico, ya que Guatemala se prepara para enfrentar a El Salvador el 4 de septiembre en el Estadio Cementos Progreso, iniciando la fase final de las Eliminatorias. Días después, la Bicolor visitará a Panamá en el Estadio Rommel Fernández durante la fecha FIFA de septiembre, compromisos que requieren la disponibilidad completa de los convocados.