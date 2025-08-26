 Inter Miami confía en que Lionel Messi entre en convocatoria
Deportes

Inter Miami confía en que Messi entre en convocatoria para Leagues Cup

"Deseamos que esté en la convocatoria y mañana tomaremos una decisión", afirmó Javier Morales, el asistente técnico de Mascherano.

Inter Miami busca que Messi entre en convocatoria para el duelo ante Orlando City
Inter Miami busca que Messi entre en convocatoria para el duelo ante Orlando City / FOTO: EFE

El entrenador asistente del Inter Miami, Javier Morales, dijo este martes 26 de agosto que confía en que la estrella Lionel Messi pueda entrar mañana en la convocatoria para el partido de semifinales de la Leagues Cup contra Orlando City, tras las molestias físicas que hicieron que se perdiera los dos últimos encuentros.

"Deseamos que esté en la convocatoria y mañana tomaremos una decisión", afirmó Javier Morales en la rueda de prensa previa al partido, durante la que sustituirá a Javier Mascherano, que fue expulsado en el partido de cuartos de final del torneo ante Tigres.

El asistente informó que Lionel Messi completó el entrenamiento junto al grupo, por lo que imaginaba que al menos podría ser convocado al partido.

El '10' de la "Albiceleste" sufrió una lesión en la pierna derecha el 2 de agosto en el encuentro de la Leagues Cup contra Necaxa, y se ha perdido cuatro partidos desde entonces.

Aunque regresó el pasado 17 de agosto ante Los Ángeles Galaxy, sufrió una ligera recaída que le ha mantenido alejado de la competición desde entonces.

Concacaf designa a Walter López para el Inter Miami vs. Orlando City

El árbitro guatemalteco Walter López impartirá justicia en la semifinal de la Leagues Cup 2025 entre Inter Miami y Orlando City, con ambos equipos buscando el pase a la final.

Jordi Alba, otra duda

Otro de los jugadores en duda para el partido es el español Jordi Alba, sobre el que Morales también afirmó que había entrenado hoy con el grupo.

El lateral se retiró del partido contra Tigres con un golpe en la rodilla y fue baja en el partido del pasado fin de semana de la MLS ante el D. C. United que concluyó en empate.

Inter Miami recibe mañana como local al Orlando City por un pase a la final de la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a equipos de la MLS y de la Liga MX.

Inter Miami alzó este título en 2023, el primero de su corta historia, y que llegó pocas semanas después del fichaje de Messi.

*Información EFE.

