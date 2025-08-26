Seleccionados encabezaron viaje de Municipal a Costa Rica

Municipal reveló este día la lista de convocados para el partido del jueves cuando se midan al Club Sport Herediano de Costa Rica en el cierre de la fase de grupos de la tercera edición de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, y en donde el cuadro guatemalteco busca una clasificación a cuartos de final, situación que se le negó en la edición de 2024.
La convocatoria del "Mimado de la Afición" la encabezan los seleccionados nacionales Kenderson Navarro, Carlos Aguilar, Rodrigo Saravia y Pedro Altán, quienes debieron abandonar los trabajos de la "Bicolor" para cumplir con este partido internacional, situación que ha generado una polémica en el ambiente deportivo guatemalteco.
La nómina que presentó Municipal está conformada por un total de 24 jugadores: Navarro, Linares, Barrientos, Baltazar, Mena, Saravia, Méndez, Matos, Jiménez, David, Bantes, Aguilar, Archila, Calderón, Pérez, Estrada, Gaitán, Montaño, Aldana, Altán, Contreras, Raymundo, Asprilla y Arias.
Municipal por la clasificación
El equipo que dirige el técnico nicaragüense, Mario Acevedo, viajó junto a la delegación este martes en horas de la mañana, y ya por la tarde, hizo su primera práctica en tierra costarricense. Así lo demuestran las fotografías subidas a redes sociales por el conjunto "Escarlata".
Municipal está en Costa Rica con un solo objetivo: Ganar el boleto a cuartos de final de la Copa Centroamericana, y no pasar la vergüenza del ciclo anterior donde quedó tercero y de forma prematura quedó eliminado, sin posibilidad de buscar un boleto a la Liga de Campeones de Concacaf.
Herediano es cuarto lugar con 3 puntos y Municipal es sublíder con 5 unidades, por lo que un empate en ese partido le dará a los "Rojos" el boleto a fase final, siempre y cuando el Real España no gane su partido por goleada.
Pero un triunfo de los "Ediles" será suficiente para amarrar la clasificación, y ya con boleto en mano, esperar la derrota de Sporting San Miguelito en Honduras para ser líder de grupo, y con ello, tener el beneficio de jugar la fase de cuartos de final, partido de vuelta, en casa. De lo contrario, lo hará primero en casa y cerrará de visita.
?✈️ Llegamos a Costa Rica con la misión clara: luchar hasta el final en la última jornada de la #CopaCentroamericana.— CSD Municipal (@Rojos_Municipal) August 26, 2025
Nada nos detiene, este escudo se defiende con garra y corazón. ?#MunicipalEsPasión ?? pic.twitter.com/ThfGW39oCd
Partidos del jueves 28, grupo B de Copa Centroamericana
- Herediano-Municipal a las 20:00 horas
- Real España-Sporting San Miguelito a las 20:00 horas.