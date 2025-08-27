Dani Ceballos frena su fichaje con el Marsella

El fichaje de Dani Ceballos por el Olympique de Marsella se ha paralizado de manera inesperada, pese a que existía un principio de acuerdo entre los clubes. Según informan medios de España y Francia, la operación, que contemplaba un pago cercano a los 10 millones de euros más bonos, ha colapsado debido a la decisión del jugador de tomarse un tiempo de reflexión antes de definir su futuro.
El conjunto francés ha descartado definitivamente la incorporación del mediocampista formado en la cantera del Real Betis. Los primeros rumores señalaban que el Betis podría intentar repatriar al futbolista, sin embargo, el club andaluz ha desmentido cualquier acercamiento. Esta pausa en las negociaciones ha dejado al Marsella en la necesidad de explorar otras alternativas para reforzar su mediocampo, especialmente tras separar del plantel a Adrien Rabiot, a quien le buscan equipo.
¿Qué pasará con Dani Ceballos?
La información fue confirmada por el reconocido periodista Fabrizio Romano, quien añadió que el Olympique de Marsella no esperará indefinidamente por Ceballos y que buscarán a otro jugador para cubrir la posición vacante. La llegada del español estaba pensada como reemplazo de Rabiot, por lo que la urgencia del club en cerrar un fichaje se mantiene vigente.
El interés en Dani Ceballos surgió luego de que, tras el partido del Real Madrid ante el Oviedo, el jugador publicara en sus historias de Instagram una imagen acompañada de la frase "Last Dance". Tras dos días de negociaciones, finalmente el trato con el Marsella se detuvo debido al tiempo de reflexión que el futbolista solicitó, dejando en suspenso el rumbo de su carrera en esta ventana de fichajes.