Éver Hugo Almeida vuelve al Olimpia de Paraguay

Olimpia de Paraguay presentó de manera oficial a Éver Hugo Almeida como su nuevo director técnico, con la esperanza de revertir el mal momento que atraviesa el club en el campeonato Clausura, donde se encuentra en los últimos puestos de la tabla. La llegada de Almeida significa un nuevo capítulo en la extensa relación que el ídolo tiene con la institución, siendo esta la quinta ocasión en la que asume el mando del equipo franjeado, el club de sus amores.
El histórico arquero paraguayo ya sabe lo que es triunfar en Olimpia, pues en 1993 logró un campeonato invicto a nivel local en su primera experiencia como entrenador del equipo. A lo largo de los años volvió en distintas etapas: entre 2008 y 2009, luego en 2013, posteriormente en 2017, y ahora nuevamente en 2024. Sus números a nivel local suman 113 partidos dirigidos, con 47 victorias, 39 empates y 27 derrotas. En el plano internacional también dejó huella, llevando a Olimpia hasta la final de la Copa Libertadores en 2013, donde fue subcampeón tras una campaña que incluyó 12 triunfos, 12 empates y apenas 5 derrotas en 29 encuentros.
Éver Hugo Almeida, muy recordado en Guatemala
Además de su recorrido en Paraguay, Almeida cuenta con una trayectoria importante en el fútbol guatemalteco. Con Municipal se consolidó como uno de los entrenadores más recordados, ganando títulos de liga y dejando una huella profunda por su estilo disciplinado y competitivo. Su paso por el banquillo rojo le permitió mantenerse vigente en el ámbito internacional, siendo un técnico respetado tanto en Centroamérica como en Sudamérica.
Su conocimiento del balompié guatemalteco también lo llevó a dirigir a la Selección Nacional de Guatemala, donde tuvo la responsabilidad de encabezar procesos eliminatorios y torneos de la región. Aunque los resultados no siempre fueron los esperados, Almeida se caracterizó por su exigencia, su búsqueda de orden táctico y su empeño en fortalecer al conjunto chapín, incluso llegando a un Mundial sub-20 en 2011, que sentó la base de una de las generaciones doradas de la Azul y Blanco.