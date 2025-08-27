Kylian Mbappé lidera la convocatoria de Francia

La selección de Francia presentó su convocatoria para los próximos partidos clasificatorios rumbo al Mundial de 2026, donde el principal referente será Kylian Mbappé, ahora figura del Real Madrid. El equipo dirigido por Didier Deschamps enfrentará a Ucrania el 5 de septiembre como visitante y a Islandia el 9 en París. Una de las grandes novedades es la inclusión del joven delantero Maghnes Akliouche, de 23 años y jugador del Mónaco, quien podría debutar con la camiseta de los "bleus".
Deschamps, que ya confirmó que dejará el banquillo francés después de la próxima Copa del Mundo, ha optado por una lista equilibrada entre experiencia y juventud. Entre los nombres más destacados aparecen Aurélien Tchouaméni, también del Real Madrid, y Jules Koundé del Barcelona, quienes regresan como piezas claves en defensa y mediocampo. Además, figuran dos parejas de hermanos: Lucas y Theo Hernández, y Marcus y Khéphren Thuram, estos últimos hijos del legendario Lilian Thuram, campeón del mundo en 1998.
Francia se pone a punto para las Eliminatorias
El técnico ha vuelto a confiar en jugadores de peso como Ousmane Dembélé, una de las grandes estrellas de la temporada con el PSG y serio candidato al Balón de Oro 2025. También regresan Dayot Upamecano y Koundé, ausentes en la última convocatoria por lesión durante la Liga de Naciones, en la que Francia cayó ante España en semifinales. Otro caso que resalta es el de Adrien Rabiot, quien pese a sus problemas extradeportivos en el Marsella, sigue contando con el respaldo de Deschamps, que lo considera un elemento fundamental dentro del plantel.
Con este grupo, Francia se perfila como el gran favorito del Grupo D, donde además de Ucrania e Islandia, se encuentra Azerbaiyán. La calidad y profundidad del plantel, encabezado por Mbappé, refuerzan las aspiraciones de los galos de sellar cuanto antes su pase al Mundial. Para Deschamps, estos partidos también representan un nuevo ensayo en la búsqueda de un equipo sólido que mantenga el prestigio internacional de una selección que siempre parte como candidata en cualquier torneo.