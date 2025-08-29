 Café Quetzal es nuevo patrocinador de la Selección Nacional
Café Quetzal se convierte en el café oficial de la Selección Nacional

Con una tradición de 95 años y con apoyo al ciclismo y futbol nacional, este día, Café Quetzal se suma al patrocinio de la Selección de Guatemala.

Café Quetzal se convirtió en nuevo patrocinador de Selección Nacional
Café Quetzal se convirtió en nuevo patrocinador de Selección Nacional / FOTO: El Enano GT

La Federación de Futbol de Guatemala (FFG), antes llamada Fedefut, suma a su listado de patrocinadores a Café Quetzal, el cual desde este viernes 29 de agosto se convierte en el café oficial de la Selección Nacional de Guatemala, y con ello se suma como un aliado estratégico en esta lucha que se tiene por ver a Guatemala en su primera Copa del Mundo de la FIFA.

En el salón de conferencias de la Federación, ubicado en zona 15 capital, representantes de Café Quetzal, Federación y la presencia de los jugadores José Morales, Oscar Castellanos, José Rosales y Kevin Ramírez, se firmó el contrato que une a la empresa que está cerca de cumplir 100 años con la FFG.

Café Quetzal es un referente de Guatemala y no solo por la calidad de sus productos, sino por el apoyo que le ha brindado al deporte guatemalteco a lo largo de su historia, la cual data desde 1930, año en el cual, la FIFA desarrolló su primer Mundial en Uruguay.

Son 95 años de historia, y fue justamente a finales de 1970 y principios de 1980 cuando Café Quetzal se sumó al evento máximo del ciclismo, patrocinando la Vuelta a Guatemala e incluso teniendo un equipo de ciclismo hasta el 2014.

Además del ciclismo, Café Quetzal ha apoyado a equipos de la Liga Nacional y competiciones amateur de atletismo.

Panamá presenta convocados para duelos ante Surinam y Guatemala

En la nómina de 24 jugadores destacan los regresos de Édgar Bárcenas y Adalberto Carrasquilla, ausentes en la Copa Oro por lesión.

#DeCorazónConLaSelección

Durante la firma el convenio estratégico entre la Federación del Futbol de Guatemala y Café Quetzal, estuvieron presentes los hijos del fundador de dicha empresa 100 por ciento guatemalteca, Nelson y Gerardo Mirón. Por parte de la Federación estuvo presente William Ramírez, secretario general.

En su intervención, William Ramírez expresó: "Nosotros estamos aquí reunidos para formalizar una alianza con Café Quetzal, que viene a ser parte de nuestros patrocinadores. En nombre de don Gerardo Paiz, presidente del comité ejecutivo de la Federación, les damos la más cordial bienvenida a la Selección de Guatemala".

"En la Federación nos caracterizamos por trabajar con transparencia y acceso a la información", señaló el secretario general, William Ramírez. 

Una empresa de tradición y cerca de Selección

Nelson Mirón, uno de los hijos del fundador de Café Quetzal (Juventino Mirón), agradeció a los federativos y seleccionados esta oportunidad de ser parte de la esfera azul y blanco".

"Es un gusto volver a encontrar rostros conocidos. Agradecemos a la junta directiva de nuestra empresa que permite hoy, con la confianza que ha brindado la Federación, llegar a un acuerdo, a un compromiso. Tratamos de hacer las cosas distintas y bonitas", señaló Nelson Mirón.

Por su parte, Gerardo Mirón, otro de los hijos de don Juventino, agradeció: "Para nosotros hoy es un día especial e histórico, porque la pasión del futbol se vive desde hace muchos años en nuestra familia".

"Ha sido una manera de nuestra parte de poder honrara a nuestro fundador, Juventino Mirón, que siempre fue un promotor del deporte a Guatemala, amante de la marimba, tortillas y trabajo duro", recordó Gerardo, al mismo tiempo resaltó que Café Quetzal "es una empresa 100 por ciento guatemalteca".

Por último, Gerardo Mirón recordó que él y su hermano, Nelson, han ido y venido apoyando a la Selección Nacional desde finales de la década del 80. "Hoy este equipo y esta Selección nos han hecho que volvamos a creer en la Selección", sentenció Gerardo.

Mensaje de Rubio Rubín  

El seleccionado y legionario, Rubio Rubín, fue parte de la presentación de Café Quetzal como nuevo patrocinador de la Selección de Guatemala. El jugador que se sumará este fin de semana con la "Bicolor" envió un video que se proyectó en la conferencia de prensa y donde resaltó: "Para la familia Café Quetzal y Selección de Guatemala les mando un saludo a todos ustedes".

Añadió: "Café Quetzal y yo hemos estado trabajando desde hace dos años, es una familia que trabaja duro y le tienen mucho amar a la Selección. Café Quetzal representa mucho para mí, para Guatemala y para Estados Unidos".

Histórica séptima etapa de la Vuelta a España para Sergio Chumil

El ciclista nacional deja atrás los registros de Anton Darío Villatoro, y desde este sábado impondrá nueva marca para Guatemala.

Nacionales

Nacionales

Deportes

Internacionales

