 Panamá presenta convocados para duelo ante Guatemala
Deportes

Panamá presenta convocados para duelos ante Surinam y Guatemala

En la nómina de 24 jugadores destacan los regresos de Édgar Bárcenas y Adalberto Carrasquilla, ausentes en la Copa Oro por lesión.

Panamá reveló a sus convocados para duelos ante Surinam y Panamá
Panamá reveló a sus convocados para duelos ante Surinam y Panamá / FOTO: Fepafut

El delantero del Plaza Amador, Everardo Rose, es la principal novedad en la convocatoria de Thomas Christiansen, técnico de Panamá, para los dos primeros partidos del grupo A de la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026, frente a Surinam y Guatemala.

Everardo Rose, goleador del club capitalino en la liga local y en la Copa Centroamericana, es uno de los dos jugadores de la Liga Panameña de Futbol (LPF) llamados por el seleccionador, quien no acostumbra a hacer estos llamados. El otro es el lateral Eric Davis, habitual en las listas de Christiansen y también integrante del Plaza Amador.

En la nómina de 24 jugadores también destacan los regresos de Édgar Bárcenas y Adalberto Carrasquilla, ausentes en la Copa Oro por lesión y piezas clave en el mediocampo panameño.

La Federación Panameña de Futbol informó en un comunicado que los futbolistas que militan en el extranjero se unirán a la concentración el fin de semana, una vez concluyan sus compromisos con sus clubes, antes del inicio de la fecha FIFA.

El equipo comenzará su preparación el domingo para visitar a Surinam el 4 de septiembre y recibir a Guatemala el día 8.

Los canaleros viajarán en vuelo chárter a Paramaribo el 2 de septiembre, adelantó la Fepafut.

Thomas Christiansen ve ventajas competitivas de Panamá

El técnico de los panameños se refirió a Guatemala y a los rivales que enfrentará en el camino final al Mundial 2026.

Lista de convocados:

Porteros: Orlando Mosquera (Al-Fahya FC, KSA), Luis Mejía (Nacional, URU) y César Samudio (CD Marathon, HON).

Defensas: José Córdoba (Norwich City, ENG), Andrés Andrade (ASK Linz ,AUT), César Blackman (Slovan Bratislava, SVK), Edgardo Fariña (FK Khimki, RUS), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa, CRC), Carlos Harvey (Minnesota United, USA), Amir Murillo Olympique Marsella, FRA), Eric Davis (CD Plaza Amador, PAN)y Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, VEN).

Centrocampistas: Aníbal Godoy (San Diego FC, USA), César Yanis (Cobresal, CHI), Edward Cedeño (UD Las Palmas, ESP), Cristian Martínez (Kiryat Shmona, ISR), José Luis Rodríguez (FC Juárez, MEX), Édgar Bárcenas (Mazatlán FC, MEX), Adalberto Carrasquilla (Pumas, MEX), Ismael Díaz (Club León, MEX). Everardo Rose (CD Plaza Amador, PAN).

Delanteros: Cecilio Waterman (Coquimbo Unido, CHI), José Fajardo (Universidad Católica, ECU) y Tomás Rodríguez (Monagas SC, VEN).

Foto embed
Convocados de Panamá para juegos ante Surinam y Guatemala - Fepafut

*Información de EFE.

