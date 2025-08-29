 Declaraciones de Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay
Marcelo Bielsa: "Uruguay necesita correr mucho, porque eso le hace jugar mejor"

El próximo jueves, Uruguay recibirá a Perú en el Centenario y buscará su clasificación al quinto Mundial de forma consecutiva.

Marcelo Bielsa brindó conferencia de prensa este día desde el Centenario
Marcelo Bielsa brindó conferencia de prensa este día desde el Centenario / FOTO: EFE

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, analizó este viernes el rendimiento de la "Celeste" desde que asumió el cargo e indicó que su equipo necesita correr mucho, porque eso le hace jugar mejor.

Así lo dijo en una conferencia de prensa en el estadio Centenario de Montevideo, donde el próximo jueves el conjunto uruguayo buscará sellar su boleto a la Copa del Mundo 2026 en el encuentro que disputará frente a la selección de Perú.

"Nosotros necesitamos correr mucho, porque eso nos hace jugar mejor, rentabilizar nuestras virtudes. Necesitamos correr más que el rival y necesitamos de los jugadores que están habituados a la competencia máxima de altísima intensidad", señaló el director técnico nacido en la ciudad argentina de Rosario.

Consultado por el rendimiento de la Uruguay, Bielsa respondió: "Cuando uno gestiona un capital humano de tanta riqueza tiene que saber por qué el rendimiento producido es menor al esperado. La primera conclusión que yo puedo decir es que soy consciente de que mi gestión tiene como principal objetivo rentabilizar el material humano que me toca manejar en proporción a las cualidades que tiene, y es un objetivo no cumplido".

"Si yo tuviera que calificar mi gestión, diría que deberíamos haber obtenido más de lo que obtuvimos", añadió el argentino.

Calidad de jugadores

Asimismo, apuntó sobre la importancia de considerar la calidad de los jugadores y su entusiasmo. "El entusiasmo de los jugadores lo propicia el entrenador y lograr que los jugadores jueguen proporcionalmente a las virtudes que tienen lo propicia el entrenador", puntualizó Bielsa.

En ese sentido, agregó que la expresión más clara del entusiasmo son los metros que corren los jugadores y recordó que correr mucho no significa jugar bien, pero hizo hincapié en que quien lo hace "nunca juega mal", porque tiene un estado de ánimo que activa las virtudes.

"Si nosotros no corremos mucho nos cuesta jugar bien", dijo Bielsa, quien hizo un balance de diez partidos de su ciclo y señaló que cuando Uruguay corrió menos de lo habitual o menos que sus rivales obtuvieron peores resultados.

Finalmente, el director técnico indicó que la "Celeste" "tiene todo el material necesario" para ocupar el lugar al que en este momento no ha llegado.

El próximo jueves, Uruguay recibirá a Perú en el Centenario en un encuentro enmarcado en la penúltima jornada de las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026. Allí, la selección del argentino Bielsa podría sellar el boleto a su quinta Copa del Mundo consecutiva.

El martes 9 de septiembre, Uruguay cerrará su participación enfrentando a Chile en condición de visitante.

*Información EFE.

