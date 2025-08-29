 Se definió la fase de liga de la UEFA Europa League
Deportes

Se definió la fase de liga de la UEFA Europa League

La edición 55 de la competición, en la que el Sevilla es el gran dominador con siete títulos, se puso en marcha este jueves con un sorteo en Mónaco.

Este día se sorteó la fase de liga de la Europa League en Mónaco
Este día se sorteó la fase de liga de la Europa League en Mónaco / FOTO: UEFA

Betis y Celta de Vigo evitaron rivales en como Roma, Oporto y Aston Villa y coincidirán con el PAOK griego en la Europa League, en la que ambos se medirán a clubes eliminados de la Liga de Campeones como el Feyenoord, en el caso de los sevillanos, y el Niza y el Estrella Roja en el de los gallegos.

La edición 55 de la competición, en la que el Sevilla es el gran dominador con siete títulos, se puso en marcha este jueves con un sorteo en el Foro Grimaldi de Mónaco, sin bolas, hechas desparecer por un mago sobre el escenario, y con el exjugador y técnico alemán Jurgen Klinsmann como invitado especial, encargado de activar un botón y desvelar en minutos los rivales de cada club.

En su segunda temporada consecutiva en Europa y como subcampeón de la Liga Conferencia, el once del chileno Manuel Pellegrini jugará en casa con el Feyenoord, tercero de Países Bajos que fue eliminado por el Fenerbahce en la Champions, el Lyon, el Nottingham Forest y el Utrecht. A domicilio visitará al Dinamo croata, el PAOK griego, el Ludogorets búlgaro y el Genk belga.

El Celta de Vigo, que vuelve a una competición europea ocho años después de alcanzar las semifinales de la propia Liga Europa y perder con el Manchester United (1-1 y 0-1), recibirá a Lille, PAOK, Niza, que cayó en la tercera ronda previa de la Liga de Campeones con el Benfica, y Bolonia.

Los de Claudio Giráldez visitarán a Dinamo Zagreb, Estrella Roja, igualmente eliminado de la Champions por el Pafos chipriota, Ludogorets búlgaro y Stuttgart.

Rivales del Roma, Oporto y Aston Villa

El sorteo, con los mismos condicionantes que la Liga de Campeones, evitar enfrentamientos entre clubes de la misma nacionalidad y que cada club no tenga más de dos rivales de un mismo país, deparó al Roma que encabezaba el primer bombo duelos en casa con Lille, Viktoria Plzen, Midtjylland y Stuttgart.

El equipo de Gian Piero Gasperini, que el año pasado cayó en cuartos de final contra el Athletic Club, tendrá que viajar dos veces a Escocia para visitar a Rangers y Celtic, ambos eliminados esta semana de la Liga de Campeones, y también visitará a Niza y Panathinaikos.

El camino del Oporto, que ha ganado dos veces la competición (2002-2003 y 2010-2011), pasará también por recibir al Rangers, el Estrella Roja, el Niza y el Malmoe. Tercero de su liga, el equipo que preside André Villas-Boas y que acaba de fichar al centrocampista dominicano del Niza, Pablo Rosario, jugará fuera contra Salzburgo, Viktoria Plzen, Nottingham Forest y Utrecht.

El Aston Villa de Unai Emery, que no ha podido repetir plaza en Champions después de llegar hasta cuartos de final la temporada pasada y caer con el campeón PSG, jugará en casa con Salzburgo, derrotado en la máxima competición por el Brujas, Maccabi Tel Aviv, Young Boys y Bolonia. Sus desplazamientos serán a los campos de Feyenoord, Fenerbahce, Basilea y Go Ahead Eagles.

Calendario se oficializa el sábado  

A la espera de conocer el calendario el próximo fin de semana, la fase liga empezará el 24/25 de septiembre y jugará su última jornada, la octava, con todos los partidos a la vez, el 29 de enero. Los ocho primeros pasarán directamente a octavos de final y los situados del puesto 9 al 16 jugarán un play-off, que se sorteará el 30 de enero.

Los octavos se disputarán el 12 y el 19 de marzo; los cuartos el 9 y el 16 de abril; las semifinales el 30 de abril y el 7 de mayo y la final será el miércoles día 20 de este mes en el Beşiktaş Park de Estambul, con pasaporte directo a la Champions 2026-2027 para el ganador, si no lo tiene por la clasificación en su liga.

*Información EFE. 

Se definió la fase de liga de la UEFA Europa League
