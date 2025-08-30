Sergio Ramos estrenará su primera canción

Sergio Ramos, histórico defensor del Real Madrid y actualmente jugador del Monterrey de México, sorprendió a sus seguidores al anunciar su debut como cantante en solitario. Este sábado confirmó el lanzamiento de su primer tema titulado Cibeles, el cual estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 31 de agosto. Con ello, el futbolista sevillano abre una nueva etapa en su vida, mostrando otra faceta artística que hasta ahora había explorado solo en colaboraciones.
Aunque Ramos ya había tenido acercamientos al mundo musical, su estreno como solista marca un paso distinto en su trayectoria. Anteriormente colaboró con artistas como Los Yakis en No me contradigas y Demarco Flamenco en Otra estrella en tu corazón. Además, en abril pasado fue anunciado como uno de los participantes en el nuevo disco del cantante mexicano Carín León. Sin embargo, Cibeles representa un proyecto personal con el que busca dejar su sello propio en la industria.
Una nueva faceta de Sergio Ramos
El título del tema no es casualidad, pues se trata de un claro homenaje al Real Madrid y a los triunfos compartidos con su afición. El videoclip de presentación, difundido en sus redes sociales, recopila varios de los momentos más memorables de Ramos en el club merengue. Entre las imágenes destacan las celebraciones de la Liga de Campeones y, como broche de oro, la emblemática plaza de Cibeles en Madrid, escenario de los festejos blancos durante décadas.
A sus 39 años, Sergio Ramos suma así un nuevo capítulo a su polifacética carrera. Durante sus 15 temporadas en el Real Madrid, el central conquistó un palmarés envidiable que incluye cinco Ligas, cuatro Supercopas de España, dos Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes. Ahora, con su primera canción en solitario, busca trasladar la pasión que siempre mostró en los terrenos de juego al ámbito musical, consolidando una nueva faceta que promete dar mucho de qué hablar.