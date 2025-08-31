Ciudad de Guatemala tendrá su primera maratón en 2026

La Ciudad de Guatemala vivió este domingo una verdadera fiesta deportiva con la tradicional carrera 21K, que reunió a más de 20 mil corredores nacionales e internacionales. Desde muy temprano, las principales calles de la capital se llenaron de entusiasmo, música y color, en un evento que se ha consolidado como una de las pruebas atléticas más importantes del país. Familias enteras acompañaron a los atletas, creando un ambiente de unidad y celebración alrededor del deporte.
El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, encabezó la jornada y destacó que la media maratón no solo es una competencia, sino también un espacio de bienestar y encuentro para miles de guatemaltecos. Subrayó que la 21K ya es un referente en la región y que cada año atrae a más corredores internacionales, gracias a la organización y al esfuerzo de voluntarios y patrocinadores que garantizan estándares de calidad a nivel mundial.
Guatemala tendrá su propia maratón a partir del 2026
En medio de la emoción por la carrera, el jefe edil anunció un hecho histórico: a partir de 2026 se correrá la primera Maratón de la Ciudad de Guatemala, coincidiendo con la conmemoración de los 250 años de la ciudad. Según expresó, este nuevo reto deportivo será un legado para la capital y pondrá a Guatemala en el calendario internacional de los 42 kilómetros. "Será una oportunidad única para mostrarle al mundo lo mejor de nuestra gente, nuestra historia y nuestra capacidad de organización", afirmó.
La maratón se celebrará el mismo día que la tradicional 21K, lo que permitirá combinar en una sola jornada dos pruebas de gran nivel: la media maratón y la distancia completa de 42 kilómetros.
El alcalde adelantó que el evento contará con tecnología de punta, seguridad reforzada y espacios para el disfrute de los espectadores. Asimismo, se espera la participación de atletas de élite, corredores aficionados y turistas de distintos países, generando un impacto positivo en la economía local y proyectando a la Ciudad de Guatemala como un nuevo destino de turismo deportivo.