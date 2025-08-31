 Ciudad de Guatemala tendrá su primera maratón en 2026
Deportes

Ciudad de Guatemala tendrá su primera maratón en 2026

La primera Maratón de la Ciudad de Guatemala se correrá en 2026, así lo dio a conocer el alcalde Ricardo Quiñónez, e indicó que el evento coincidirá con los 250 años de la capital.

Compartir:
21K de la Ciudad de Guatemala - Alex Meoño
21K de la Ciudad de Guatemala / FOTO: Alex Meoño

La Ciudad de Guatemala vivió este domingo una verdadera fiesta deportiva con la tradicional carrera 21K, que reunió a más de 20 mil corredores nacionales e internacionales. Desde muy temprano, las principales calles de la capital se llenaron de entusiasmo, música y color, en un evento que se ha consolidado como una de las pruebas atléticas más importantes del país. Familias enteras acompañaron a los atletas, creando un ambiente de unidad y celebración alrededor del deporte.

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, encabezó la jornada y destacó que la media maratón no solo es una competencia, sino también un espacio de bienestar y encuentro para miles de guatemaltecos. Subrayó que la 21K ya es un referente en la región y que cada año atrae a más corredores internacionales, gracias a la organización y al esfuerzo de voluntarios y patrocinadores que garantizan estándares de calidad a nivel mundial.

Guatemala tendrá su propia maratón a partir del 2026

En medio de la emoción por la carrera, el jefe edil anunció un hecho histórico: a partir de 2026 se correrá la primera Maratón de la Ciudad de Guatemala, coincidiendo con la conmemoración de los 250 años de la ciudad. Según expresó, este nuevo reto deportivo será un legado para la capital y pondrá a Guatemala en el calendario internacional de los 42 kilómetros. "Será una oportunidad única para mostrarle al mundo lo mejor de nuestra gente, nuestra historia y nuestra capacidad de organización", afirmó.

La maratón se celebrará el mismo día que la tradicional 21K, lo que permitirá combinar en una sola jornada dos pruebas de gran nivel: la media maratón y la distancia completa de 42 kilómetros.

El alcalde adelantó que el evento contará con tecnología de punta, seguridad reforzada y espacios para el disfrute de los espectadores. Asimismo, se espera la participación de atletas de élite, corredores aficionados y turistas de distintos países, generando un impacto positivo en la economía local y proyectando a la Ciudad de Guatemala como un nuevo destino de turismo deportivo.

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante | Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante / Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante | Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante / Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante | Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante / Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante | Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante / Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante | Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante / Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante | Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante / Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante | Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante / Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante | Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante / Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante | Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante / Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante | Alex Meoño

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 reunió a miles de corredores en un ambiente vibrante / Alex Meoño

En Portada

Bloquean deportación de niños guatemaltecos desde EE.UU.t
Nacionales

Bloquean deportación de niños guatemaltecos desde EE.UU.

08:18 AM, Ago 31
Alberto González y Viviana Aroche ganan la 21K de la Ciudad de Guatemalat
Deportes

Alberto González y Viviana Aroche ganan la 21K de la Ciudad de Guatemala

08:27 AM, Ago 31
León XIV vuelve a pedir un alto el fuego urgente en Ucrania: Es el momento de negociart
Internacionales

León XIV vuelve a pedir un alto el fuego urgente en Ucrania: "Es el momento de negociar"

08:02 AM, Ago 31
Netflix revela las 10 series más populares de su historiat
Farándula

Netflix revela las 10 series más populares de su historia

05:05 AM, Ago 31

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaCopa CentroamericanaEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos