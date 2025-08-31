"Dibu" Martínez en negociaciones con el Manchester United

El mercado de fichajes en Inglaterra aún no cierra y el Manchester United ha dado un giro inesperado en su planificación. Según informó el periodista Fabrizio Romano, los "Red Devils" han alcanzado un acuerdo en términos personales con Emiliano "Dibu" Martínez, actual portero del Aston Villa y campeón del mundo con Argentina. Ahora, la directiva del club de Old Trafford se encuentra negociando la tarifa de transferencia con los "Villanos", en un movimiento que podría concretarse a menos de 24 horas del cierre del mercado.
El nombre de Martínez ha regresado con fuerza a la mesa de los dirigentes del United debido a la inestabilidad mostrada por sus actuales porteros. Tanto André Onana como Altay Bayindir han sido cuestionados por sus actuaciones, lo que ha generado preocupación en el cuerpo técnico de Erik ten Hag. La alternativa inicial había sido Senne Lammens, pero las dificultades en esa negociación han hecho que el "Dibu" se convierta en la opción más realista y de peso para reforzar el arco.
Detalles separan a Martínez del Manchester United
Martínez, de 32 años, es uno de los guardametas más respetados del mundo gracias a su seguridad bajo los tres palos y su carácter competitivo. Su trayectoria con la selección argentina respalda su jerarquía, pues fue pieza fundamental en la obtención de la Copa América 2021 en Brasil, la Finalissima 2022 frente a Italia en Wembley y la histórica Copa del Mundo en Catar 2022, sin olvidar la Copa América 2024. Además, fue reconocido con el Guante de Oro de la FIFA como mejor portero del Mundial, lo que consolidó su estatus internacional.
De concretarse el fichaje, el Manchester United no solo sumaría a un portero de experiencia y títulos, sino también a un líder capaz de transmitir confianza a una defensa que ha mostrado fragilidad en los últimos meses. La incorporación de Martínez podría marcar un antes y un después en la temporada, brindando al equipo una mayor seguridad en la portería y reforzando sus aspiraciones en la Premier League, ya que el Manchester United no participará en competencias europeas esta temporada.