 "Dibu" Martínez en negociaciones con el Manchester United
Deportes

"Dibu" Martínez, a un paso de convertirse en nuevo portero del Manchester United

El Manchester United ha alcanzado un acuerdo personal con Emiliano "Dibu" Martínez y negocia con Aston Villa para cerrar su fichaje, a horas del cierre del mercado.

Compartir:
Dibu Martinez Selección de Argentina - Archivo
Dibu Martinez Selección de Argentina / FOTO: Archivo

El mercado de fichajes en Inglaterra aún no cierra y el Manchester United ha dado un giro inesperado en su planificación. Según informó el periodista Fabrizio Romano, los "Red Devils" han alcanzado un acuerdo en términos personales con Emiliano "Dibu" Martínez, actual portero del Aston Villa y campeón del mundo con Argentina. Ahora, la directiva del club de Old Trafford se encuentra negociando la tarifa de transferencia con los "Villanos", en un movimiento que podría concretarse a menos de 24 horas del cierre del mercado.

El nombre de Martínez ha regresado con fuerza a la mesa de los dirigentes del United debido a la inestabilidad mostrada por sus actuales porteros. Tanto André Onana como Altay Bayindir han sido cuestionados por sus actuaciones, lo que ha generado preocupación en el cuerpo técnico de Erik ten Hag. La alternativa inicial había sido Senne Lammens, pero las dificultades en esa negociación han hecho que el "Dibu" se convierta en la opción más realista y de peso para reforzar el arco.

Detalles separan a Martínez del Manchester United

Martínez, de 32 años, es uno de los guardametas más respetados del mundo gracias a su seguridad bajo los tres palos y su carácter competitivo. Su trayectoria con la selección argentina respalda su jerarquía, pues fue pieza fundamental en la obtención de la Copa América 2021 en Brasil, la Finalissima 2022 frente a Italia en Wembley y la histórica Copa del Mundo en Catar 2022, sin olvidar la Copa América 2024. Además, fue reconocido con el Guante de Oro de la FIFA como mejor portero del Mundial, lo que consolidó su estatus internacional.

De concretarse el fichaje, el Manchester United no solo sumaría a un portero de experiencia y títulos, sino también a un líder capaz de transmitir confianza a una defensa que ha mostrado fragilidad en los últimos meses. La incorporación de Martínez podría marcar un antes y un después en la temporada, brindando al equipo una mayor seguridad en la portería y reforzando sus aspiraciones en la Premier League, ya que el Manchester United no participará en competencias europeas esta temporada.

Foto embed
Dibu Martínez - EFE

En Portada

Accidente de bus en Huehuetenango deja una mujer fallecida y más de 25 heridost
Nacionales

Accidente de bus en Huehuetenango deja una mujer fallecida y más de 25 heridos

07:06 PM, Ago 30
Confirmados los convocados de Guatemala para las Eliminatoriast
Deportes

Confirmados los convocados de Guatemala para las Eliminatorias

06:27 PM, Ago 30
Video muestra el asesinato del expresidente del Parlamento de Ucraniat
Internacionales

Video muestra el asesinato del expresidente del Parlamento de Ucrania

05:24 PM, Ago 30
Dibu Martínez, a un paso de convertirse en nuevo portero del Manchester Unitedt
Deportes

"Dibu" Martínez, a un paso de convertirse en nuevo portero del Manchester United

07:17 AM, Ago 31

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaCopa CentroamericanaEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos