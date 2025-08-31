Resultado entre Cobán Imperial vs. Antigua, Apertura 2025

Cobán Imperial, que dirige el técnico argentino Sebastián Bini, recibió en el estadio José Ángel Rossi al Antigua G. F. C., del también argentino Mauricio Tapia como parte de la continuidad de la fecha 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.
Este domingo, siendo las 15:00 horas, el "Príncipe Azul" recibió en casa al campeón nacional. El partido tuvo un detalle especial por parte de los locales, quienes salieron con camisolas especiales de la Selección Nacional de Guatemala, las cuales mostraban los escudos de la Federación de Futbol de Guatemala (FFB) y de Bantrab. Todos posaron para la foto inicial como muestra de apoyo a la "Bicolor" que tendrá el próximo jueves su primer partido eliminatorio de la fase final ante El Salvador.
Ya en el partido, para el equipo campeón nacional le bastaron solo 19 minutos para lo que parecía liquidar el compromiso. Primero apareció Milton Maciel (12) y luego Francisco Apaolaza (19).
El gol de Maciel llegó tras una mala salida de los cobaneros, y el mediocentro ofensivo paraguayo de larga distancia sorprendió al portero Javier Romero. En tanto, la anotación de Apaolaza cayó tras el cobro de un tiro de esquina hecho por Maciel y que tras una serie de rechazos, culminó en gol del jugador argentino.
Remontada
Cobán Imperial se valió de un penalti (falta de Enzo Fernández sobre Stheven Paredes) para marcar el gol de descuento. El ejecutor fue Uri Amaral para descontar al 60.
Cuando se jugaba el 63, Enzo Fernández quiso engañar al árbitro tras caer en el área grande, y Julio Luna le amonestó por segunda vez y fue expulsado del partido. Fernández dejó al Antigua con 10 jugadores para la recta final, misma en la cual, Cobán iba a buscar igualar el duelo.
La recta final del partido estuvo marcada por la tensión, el nerviosismo, las jugadas fuertes y un falló del árbitro Julio Luna al no marcar una clara mano.
El árbitro había agregado cinco minutos, y al 2 del agregado, apareció la figura cobanera, el brasileño Janderson Pereira para igualar las acciones 2-2 en el 90+2. De esta forma, los cobaneros evitar la derrota en casa en el segundo partido de Sebastián Bini.
La tabla
El empate de Antigua en Cobán, Alta Verapaz, le permite llegar a 13 puntos y sigue en la pelea por el liderato, el cual le pertenece al Deportivo Mixco con 16 puntos; por su lado, Cobán Imperial sigue sumergido en una serie negativa de resultados, en siete partidos jugados, solo suma 6 puntos, y ocupa momentáneamente el décimo lugar.
Sebastián Bini, quien ya suma su segundo partido al frente de los cobaneros, volvió a estar en el graderío debido a que cumple una sanción de cuatro partidos de inhabilitación.
Bini tomó al equipo para la fecha 6, donde igualó de visitante ante Aurora (1-1), y en su primer juego en casa, falló al empapar 2-2 ante Antigua.