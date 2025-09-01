 Grupo de Guatemala abre fase final de la eliminatoria
Grupo de Guatemala abre la fase final de la eliminatoria mundialista

El camino final que conduce al Mundial 2026 tendrá como duelos estelares el jueves: Surinam-Panamá y Guatemala-El Salvador.

La Selección Nacional de Guatemala debuta en cas ante El Salvador.
La Selección Nacional de Guatemala debuta en cas ante El Salvador. / FOTO: FFG

Este jueves 4 y viernes 5 de septiembre de 2025 arranca la fase final de las eliminatorias de la Copa del Mundo FIFA 2026 en la Concacaf, y un total de 12 selecciones competirán a morir por quedarse con uno de los tres boletos directos para el Mundial norteamericano y los dos boletos para ir a un repechaje intercontinental. La Selección Nacional de Guatemala buscará de la mano del técnico Luis Fernando Tena su primera clasificación mundialista a nivel mayor.

Para la eliminatoria mundialista Rusia 2018 fue un hexagonal final, para Qatar 2022 un octagonal y para Estados Unidos, México y Canadá 2026 será una ronda final donde 12 selecciones fueron divididas en tres grupos de cuatro integrantes cada uno. A continuación, se los presentamos:

  • Grupo A: Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam
  • Grupo B: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas
  • Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití, Nicaragua

Los tres ganadores de grupo se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, los dos mejores segundos clasificados avanzarán a una eliminatoria intercontinental de la FIFA, que se jugará en marzo de 2026 en México.

Calendario de juegos, jornada 1 

Un partido de la rivalidad centroamericana entre Guatemala y El Salvador destaca en el primer día de acción. Un importante encuentro caribeño entre Trinidad y Tobago y Curazao encabeza cuatro partidos el viernes, antes de que los equipos continúen sus campañas clasificatorias la próxima semana.

No. Partido  Día y fecha Horario de Guatemala 
1 Surinam-Panamá (A) Jueves 4 de septiembre 13:30 horas
2 Guatemala-El Salvador (A) Jueves 4 de septiembre 20:00 horas 
3 Bermudas-Jamaica (B) Viernes 5 de septiembre 16:00 horas 
4 Trinidad y Tobago-Curazao (B) Viernes 5 de septiembre 18:00 horas
5 Haití-Honduras (C) Viernes 5 de septiembre 18:00 horas
6 Nicaragua-Costa Rica (C) Viernes 5 de septiembre 20:00 horas

Calendario de juegos, jornada 2 (septiembre)

No. Partido  Día y fecha Horario de Guatemala
1 El Salvador-Surinam (A) Lunes 8 de septiembre  18:30 horas
2 Panamá-Guatemala (A) Lunes 8 de septiembre  19:30 horas
3 Curazao-Bermudas (B) Martes 9 de septiembre  18:00 horas
4 Jamaica-Trinidad y Tobago (B) Martes 9 de septiembre  18:00 horas
5 Honduras-Nicaragua (C) Martes 9 de septiembre  20:00 horas
6 Costa Rica-Haití  Martes 9 de septiembre  20:00 horas

Por el primer triunfo 

La Selección Nacional de Guatemala debuta el jueves 4 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital (al norte del país). Este partido entre guatemaltecos y salvadoreños se juega bajo un ambiente de inconformidad y molestia por parte de los aficionados dado al descontrol que hubo por parte de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) y la empresa tiquetera en la venta de las entradas para ese compromiso.

Dada la importancia del duelo, y la capacidad reducida del estadio de la zona 6, el Gobierno de la República de Guatemala colocará pantallas gigantes en La Plaza Central para que miles de aficionados puedan observar de ahí el compromiso. Este evento comenzará desde las 16:00 horas y habrá una presentación musical previo al partido de las 20:00 horas.

Presidente Arévalo visitará a los seleccionados nacionales

El presidente Bernardo Arévalo anunció que coordina una visita a la Selección Nacional antes del partido contra El Salvador, programado para este jueves en el Estadio Cementos Progreso.

Guatemala
