Presidente Arévalo visitará a los seleccionados nacionales

El presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este lunes durante su participación en 'La Ronda' que se encuentra coordinando una visita a la Selección Nacional de fútbol, previo al partido contra El Salvador, que se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Cementos Progreso. El mandatario indicó que desea compartir unas palabras de apoyo con los jugadores antes del inicio del encuentro.
"Estamos coordinando con la Selección poder pasar a saludarlos y tener unas palabras con ellos antes del partido. El encuentro lo vamos a ver en casa y con algunos de mis colegas de gabinete estaremos pendientes de la televisión", expresó Arévalo en conferencia de prensa. La visita busca fortalecer el vínculo entre el Gobierno y los atletas que representan a Guatemala en las Eliminatorias Mundialistas.
Gobierno de Arévalo instalará pantallas en el Parque Central
El Gobierno también tiene programadas varias actividades en la Plaza de la Constitución durante la jornada del jueves, donde se instalarán pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir el partido en vivo. Esta iniciativa busca que los ciudadanos tengan la oportunidad de apoyar a la selección desde distintos puntos de la capital, generando un ambiente de unidad y entusiasmo previo al compromiso deportivo.
El juego entre Guatemala y El Salvador está programado para las 20:00 horas en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la ciudad de Guatemala. Este partido corresponde a la primera jornada de la última ronda de las Eliminatorias Mundialistas, donde la selección guatemalteca también comparte grupo con Panamá y Surinam, en busca de un lugar en la competencia internacional más importante del fútbol mundial.