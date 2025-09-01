 Tabla de goleadores del Apertura 2025, fecha 7
Deportes

Nicolás Martínez toma ventaja en lucha de los goleadores

Mixco, dirigido por el nacional Fabricio Benítez, vive el mejor arranque de su historia: Es líder y tiene al goleador y portero menos vencido de la competencia.

Compartir:
El argentino Nicolás Martínez es goleador del Apertura 20265, disputadas siete fechas
El argentino Nicolás Martínez es goleador del Apertura 20265, disputadas siete fechas / FOTO: Deportivo Mixco

El Deportivo Mixco es el actual líder del campeonato Apertura 2025 de la Liga Nacional, y en sí, está viviendo el mejor arranque de su corta historia en el circuito del futbol mayor de Guatemala. No solo porque lo dirige un técnico guatemalteco (Fabricio Benítez), sino también porque grupalmente hacen un buen trabajo para conservar la primera posición. Sumado a ello, el trabajo individual coloca a sus jugadores a liderar la tabla de goleadores (Nicolás Martínez) y portero menos vencido (Kevin Moscoso).

A la séptima fecha del Apertura 2025, el delantero argentino Nicolás Martínez llegó empatado con tres tantos con el brasileño John Oliveira, quien se marchó al futbol hondureño; Darwin Lom y Erick Lemus, ambos de Comunicaciones y ausentes en esta jornada por estar concentrados con la Selección Nacional de Guatemala.

La jornada se inició justamente con el duelo del líder Deportivo Mixco recibiendo en el estadio Santo Domingo de Guzmán a Deportivo Guastatoya, el último lugar del campeonato, que llegó con los ánimos por los suelos al sumar un punto en seis juegos.   

Tras un comienzo difícil, Mixco encontró los goles gracias a su goleador Nicolás Martínez, quien hizo doblete a los 64 y 86 para el triunfo "Chicharronero" de 2-0. Los mixqueños aseguraron una jornada más la primera posición del campeonato.

Por su parte, Nicolás Martínez llegó a cinco goles y supero a los goleadores que han anotado tres tantos para ser en solitario el líder de goleo del Apertura 2025.

En esta jornada también destacaron las anotaciones de Milton Maciel y Juan Apaolaza en Antigua, para que ellos se sumaran al grupo de jugadores que acumulan tres tantos.

Tabla de goleadores del Apertura 2025

NO. JUGADOR  CLUB GOLES
1 Nicolás Martínez (ARG) Deportivo Mixco  5
2 John Oliveira (BRA) Achuapa 3
3 Milton Maciel (PAR) Antigua  3
4 Juan Apaolaza (ARG) Antigua  3
5  Darwin Lom (GUA) Comunicaciones  3

Con Nicolás Martínez como goleador del Apertura 2025 con cinco tantos, Deportivo Mixco también tiene a Kevin Moscoso liderando la tabla de porteros menos vencido. El "Mosco" lleva encajados cuatro goles en siete partidos disputado (630 minutos) para el 100% de participación. Moscoso supera a Rubén Darío Silva de Xelajú, que también ha encajado 4 goles, pero en seis juegos.  

Con un Deportivo Mixco líder del campeonato, y los jugadores Nicolás Martínez y Kevin Moscoso como líderes individuales de goleo y portería menos vencida, la delegación mixqueña visitará este miércoles a las19:00 horas a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol como parte de la octava fecha del Apertura 2025.

En Portada

Finanzas entrega al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026t
Nacionales

Finanzas entrega al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026

10:54 AM, Sep 01
Presidente Arévalo visitará a los seleccionados nacionalest
Deportes

Presidente Arévalo visitará a los seleccionados nacionales

09:57 AM, Sep 01
Mineduc contempla crear más de 500 nuevos centros educativos de nivel mediot
Nacionales

Mineduc contempla crear más de 500 nuevos centros educativos de nivel medio

10:17 AM, Sep 01
Video muestra agresión de conductora contra motorista en ruta al Atlánticot
Nacionales

Video muestra agresión de conductora contra motorista en ruta al Atlántico

09:38 AM, Sep 01

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Copa CentroamericanaSeguridadLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos