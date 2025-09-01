Tabla de goleadores del Apertura 2025, fecha 7

El Deportivo Mixco es el actual líder del campeonato Apertura 2025 de la Liga Nacional, y en sí, está viviendo el mejor arranque de su corta historia en el circuito del futbol mayor de Guatemala. No solo porque lo dirige un técnico guatemalteco (Fabricio Benítez), sino también porque grupalmente hacen un buen trabajo para conservar la primera posición. Sumado a ello, el trabajo individual coloca a sus jugadores a liderar la tabla de goleadores (Nicolás Martínez) y portero menos vencido (Kevin Moscoso).
A la séptima fecha del Apertura 2025, el delantero argentino Nicolás Martínez llegó empatado con tres tantos con el brasileño John Oliveira, quien se marchó al futbol hondureño; Darwin Lom y Erick Lemus, ambos de Comunicaciones y ausentes en esta jornada por estar concentrados con la Selección Nacional de Guatemala.
La jornada se inició justamente con el duelo del líder Deportivo Mixco recibiendo en el estadio Santo Domingo de Guzmán a Deportivo Guastatoya, el último lugar del campeonato, que llegó con los ánimos por los suelos al sumar un punto en seis juegos.
Tras un comienzo difícil, Mixco encontró los goles gracias a su goleador Nicolás Martínez, quien hizo doblete a los 64 y 86 para el triunfo "Chicharronero" de 2-0. Los mixqueños aseguraron una jornada más la primera posición del campeonato.
Por su parte, Nicolás Martínez llegó a cinco goles y supero a los goleadores que han anotado tres tantos para ser en solitario el líder de goleo del Apertura 2025.
En esta jornada también destacaron las anotaciones de Milton Maciel y Juan Apaolaza en Antigua, para que ellos se sumaran al grupo de jugadores que acumulan tres tantos.
Tabla de goleadores del Apertura 2025
|NO.
|JUGADOR
|CLUB
|GOLES
|1
|Nicolás Martínez (ARG)
|Deportivo Mixco
|5
|2
|John Oliveira (BRA)
|Achuapa
|3
|3
|Milton Maciel (PAR)
|Antigua
|3
|4
|Juan Apaolaza (ARG)
|Antigua
|3
|5
|Darwin Lom (GUA)
|Comunicaciones
|3
Con Nicolás Martínez como goleador del Apertura 2025 con cinco tantos, Deportivo Mixco también tiene a Kevin Moscoso liderando la tabla de porteros menos vencido. El "Mosco" lleva encajados cuatro goles en siete partidos disputado (630 minutos) para el 100% de participación. Moscoso supera a Rubén Darío Silva de Xelajú, que también ha encajado 4 goles, pero en seis juegos.
Con un Deportivo Mixco líder del campeonato, y los jugadores Nicolás Martínez y Kevin Moscoso como líderes individuales de goleo y portería menos vencida, la delegación mixqueña visitará este miércoles a las19:00 horas a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol como parte de la octava fecha del Apertura 2025.