Denuncian nuevo caso de violencia en el futbol mexicano

Nueva denuncia de violencia en el futbol mexicano. El Estadio Akron volvió a ser escenario de un lamentable episodio de violencia el pasado sábado 30 de agosto, tras el partido en el que Cruz Azul derrotó 1-2 a Chivas. Una denuncia difundida en redes sociales reveló que un joven aficionado celeste fue agredido por un grupo de seguidores rojiblancos únicamente por portar la camiseta de su equipo, generando preocupación por la seguridad en los recintos deportivos del país.
La usuaria de Instagram @bylufernanda compartió un video relatando que su hermano menor terminó en el hospital luego de recibir un golpe en el rostro con un objeto metálico mientras se retiraba del estadio junto a su familia. En su testimonio, la joven aseguró que su familia asistió al encuentro en plan familiar, sin provocar a los seguidores locales, y pidió ayuda para que las autoridades accedieran a las cámaras del estadio y se pudiera presentar una denuncia formal.
Fútbol mexicano en el ojo del huracán a un año del Mundial
El relato de la joven detalla la magnitud de la agresión: su hermano sufrió un golpe en el pómulo que le provocó sangrado intenso y daños en los dientes, además de un fuerte zumbido que lo dejó momentáneamente inconsciente. "Él empezó a sentir como un zumbido, entonces se agachó y mi hermano grande al ver que no reaccionaba se puso a cubrirlo para que ya no lo golpearan", narró la denunciante, quien señaló que los agresores eran al menos diez aficionados con camisetas de Chivas y que no había personal de seguridad cercano en la zona de salida.
Este incidente se suma a otros episodios recientes de violencia en el Estadio Akron. Apenas hace dos semanas, durante el duelo entre Chivas y Juárez, familiares del delantero Ángel Zaldívar fueron atacados en las gradas; el propio jugador denunció que su hermano sufrió fractura de nariz y su sobrina menor de edad también fue agredida, hechos que provocaron indignación en la afición y cuestionamientos sobre la seguridad en recintos que serán sede del Mundial 2026.
La reacción en redes sociales tras el nuevo episodio de violencia no se hizo esperar: mientras algunos usuarios exigieron sanciones severas e incluso el veto del estadio, otros manifestaron escepticismo sobre las repercusiones, debido a que el Estadio Akron es una sede confirmada para el próximo torneo mundialista. Este debate refleja la creciente preocupación por la seguridad y el comportamiento de los aficionados en los encuentros de fútbol profesional.
Ante la situación, el Estadio Akron emitió un comunicado en el que asegura haber contactado a la familia afectada para recabar información y brindar apoyo legal. Además, reiteró su compromiso por mantener la paz en sus instalaciones, promover la sana convivencia y exhortar a los aficionados a actuar con respeto y tolerancia. Las autoridades del estadio aseguraron que se implementarán medidas para prevenir futuros incidentes y garantizar un ambiente seguro para todas las familias que asisten a los partidos.