 Etapa 11 de la Vuelta a España se declara desierta
Deportes

Etapa 11 de la Vuelta a España se declara desierta

Por motivos de seguridad y tras protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech y la situación en Gaza, la Vuelta tomó los tiempos a 3 km de meta y no hubo ganador de etapa.

Etapa 11 de la Vuelta a España se declara desierta - EFE
Etapa 11 de la Vuelta a España se declara desierta / FOTO: Agencia EFE

La dirección de carrera de la Vuelta a España decidió este miércoles que, "por motivos de seguridad", y ante posibles incidentes que puedan registrarse en la línea de llegada, "los tiempos de la clasificación general se tomarán a 3 kilómetros de la línea de meta".

Así "no habrá ganador de etapa", sino que "habrá puntos de la montaña y los conseguidos en el esprint intermedio, pero no de la clasificación por puntos".

Esta decisión de La Vuelta se toma tras los diferentes incidentes ocurridos a lo largo del día por las protestas contra la presencia del Israel-Premier Tech en la carrera y contra la situación que vive la población palestina en Gaza.

"Por motivos de seguridad, los tiempos de la clasificación general se tomarán a 3 kilómetros de la línea de meta. No habrá ganador de etapa. Habrá puntos de la montaña y los conseguidos en el esprint intermedio, pero no de la clasificación por puntos", informa la Vuelta.

