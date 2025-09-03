Etapa 11 de la Vuelta a España se declara desierta

La dirección de carrera de la Vuelta a España decidió este miércoles que, "por motivos de seguridad", y ante posibles incidentes que puedan registrarse en la línea de llegada, "los tiempos de la clasificación general se tomarán a 3 kilómetros de la línea de meta".
Así "no habrá ganador de etapa", sino que "habrá puntos de la montaña y los conseguidos en el esprint intermedio, pero no de la clasificación por puntos".
Esta decisión de La Vuelta se toma tras los diferentes incidentes ocurridos a lo largo del día por las protestas contra la presencia del Israel-Premier Tech en la carrera y contra la situación que vive la población palestina en Gaza.
