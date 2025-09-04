 Italia: Jugador del Sampdoria socorre a turista acuchillada
Deportes

Jugador del Sampdoria socorre a turista acuchillada en Italia

Según medios italianos, la mujer recibió más de 10 cuchilladas por todo el cuerpo, aunque su resistencia impidió que fueran muy profundas.

lessandro Bellemo, centrocampista del Sampdoria y excapitán del Como 1907 de Cesc Fàbregas
lessandro Bellemo, centrocampista del Sampdoria y excapitán del Como 1907 de Cesc Fàbregas / FOTO: Sampdoria

El italiano Alessandro Bellemo, centrocampista del Sampdoria y excapitán del Como 1907 de Cesc Fàbregas, auxilió el pasado martes en Venecia (norte) a una turista acuchillada más de 10 veces hasta la llegada de las asistencias médicas.

El centrocampista, de 30 años y partícipe del ascenso que devolvió al Como a la Serie A en 2024, 21 años después de la última vez, estaba en su Chioggia (Venecia, norte) natal pasando unos días con su familia cuando una mujer polaca de 34 años fue acuchillada en la calle.

Recibió, según desvelaron los medios italianos, más de 10 cuchilladas por todo el cuerpo, aunque su resistencia impidió que fueran muy profundas.

Así fue la asistencia 

Bellomo, junto a su hermano Stefano, acudió en cuanto escuchó los gritos de dolor de la víctima y la acercó a su casa intentando mantenerla consciente hasta la llegada de la ambulancia.

"Oímos los gritos y nos asomamos. Mi hermano Alessandro, que se marchaba después de cenar en mi casa, me dijo que había que meterla dentro. La mujer estaba herida, sangraba por la cabeza, las manos y el cuello", declaró Stefano al 'Corriere della Sera'.

"La llevamos casi hasta mi casa. Estaba consciente, pero cada vez más débil", añadió a 'La Nuova Venezia'.

Las asistencias médicas, gracias a la rápida intervención del jugador del Sampdoria y su hermano, así como de varias personas más que prestaron ayuda, consiguieron a su llegada estabilizar a la mujer antes de trasladarla al hospital, donde se recupera fuera de peligro.

Horas después del incidente, las autoridades policiales detuvieron a un joven italiano de 25 años con problemas mentales como presunto culpable de lo sucedido.

*Información EFE

