Ciclista guatemalteco Sergio Chumil es afectado por un virus

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil ingresó este viernes último lugar durante la celebración de la etapa 13 de la Vuelta a España 2025, a una diferencia de 41:10 minutos del ganador, el portugués Joao Almeida, quien empleó tiempo de 04:54:15 horas.
Pero en defensa del guatemalteco, su equipo, el Burgos Burpellet BH, brindó información valiosa y al tiempo preocupante que podría poner en riesgo la participación del ciclista chapín para la tercera y última semana de "La Vuelta".
"Sergio Chumil también lleva varios días afectado por el virus (gastroenteritis), pero está peleando por seguir en carrera. Hoy pudo coronar el Angliru a pesar de la enfermedad", confirmó el Burgos Burpellet BH en sus redes sociales.
Sucede que previo a la Vuelta de España y su primera semana, una serie de ciclistas salieron afectados por un virus estomacal.
El Burgos es uno de los más afectados porque al menos dos de sus ciclistas abandonaron "La Vuelta" por situación relacionada a este virus que afecta el evento europeo. En total, han sido cuatro los ciclistas del Burgos Burpellet BH que ya no están en competencia, y esperando que Sergio Chumil no se suma a ese listado.
Las bajas en "La Vuelta"
El pelotón de la Vuelta a España hasta ahora no trajo el mejor entretenimiento en términos de carrera. Además de la dinámica de la general y la ruta, otro motivo estaría por detrás. Entre los 12 corredores que abandonaron y los líderes de la general que entraron en crisis habría un motivo: Un virus circulando.
Luca Vergallito, escalador de Alpecin, fue el último en dejar la carrera por un virus intestinal, un denominador común entre los demás retiros.
Burgos Burpellet BH, tras el retiro de su corredor, Daniel Cavia, afirmó: "Varios ciclistas del equipo se han contagiado de un virus que está afectando a su rendimiento". Mario Aparicio, otro corredor de la escuadra, terminó a 10 minutos del grupeto y Carlos García Pierna abandonó en la cuarta etapa por un virus persistente.
Los abandonos en el Burgos Burpellet BH
- Carlos García (España), abandonó en etapa 4
- Daniel Cavia (España), abandonó en etapa 7
- Antonio Eric Fagundez (Uruguay), abandonó en etapa 8
- Sinuhe Fernández (España), abandonó en etapa 12
Actualmente, el Burgos cuenta con cuatro ciclistas en competencia: El guatemalteco Sergio Chumil, y los españoles Carlos García, Mario Aparicio y José Faura.
Este sábado 6 de septiembre se desarrollará la etapa 14 y el domingo 7 la número 15. Para el lunes 8 habrá descanso. Luego, se toma la parte final con seis etapas desde el martes 9 al domingo 14 de septiembre, fecha en la cual se correrá la etapa 23, siendo esta la última del evento.