Resultado de Sergio Chumil, etapa 13 Vuelta a España 2025

Este viernes 5 de septiembre se corrió la etapa 13 de la Vuelta a España 2025, que tuvo una salida inédita en Cabezón de la Sal, una localidad que jamás había sido sede de salida o llegada de "La Vuelta". Ahí nació Manuel Martín Piñera, vencedor de cinco etapas de la carrera en la década de los 60. Y para el guatemalteco Sergio Chumil, del Burgos Burpellet BH, fue otra oportunidad para seguir escribiendo su propio nombre en el máximo evento internacional en el cual ha participado hasta el momento.
En total, fueron 202.7 kilómetros de recorrido, que contó con una salida controlada de 8.9 kilómetros a las 11:50 horas locales. Este ha sido uno de los días más esperados de la carrera con la llegada en alto a la cima de L’Angliru.
Para este viernes, un total 161 ciclistas formaron parte del pelotón de competición. No tomó la salida el joven irlandés Archie Ryan (EF Education-EasyPost), afectado por un esguince en el glúteo.
La primera fuga de la competencia estuvo marcada por un total de 24 ciclistas, de los cuales, solamente siete sabían lo que era subir L'Angliru: Cepeda (2020), Jungels (2017), Planckaert (2023), Tiberi (2023), González (2023), Cavagna (2020) y Nicolau (2023). Los restantes 17 lo descubrieron este día.
Después de dos horas de carrera, a 50.6 kilómetros por hora, se mantenía una fuga de hasta tres minutos por parte de los 25 escapados.
Tras el descenso de La Mozqueta, camino a Figareo a 35 kilómetros de meta, Mads Pedersen (Lidl-Trek), Nico Vinokourov (XDS Astana Team), Bob Jungels (Ineos Grenadiers), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) y Jefferson Cepeda (Movistar Team) eran la cabeza de carrera.
Para los últimos 5 kilómetros, era Joao Almeida quien marcaba el ritmo, con Vingegaard, Kuss y Hindley a su rueda.
Al final de la etapa 13, Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) fue el ganador en L'Angliru. El portugués llegó a meta junto con el líder Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).
Sergio Chumil fue último
Lamentablemente para el guatemalteco Sergio Chumil esta décimo tercera etapa no fue la mejor, ya que ingresó de último.
Fueron 161 ciclistas quienes comenzaron la etapa 13, pero durante la largada se dieron los abandonos de los españoles Pablo Castrillo y Fernando Barceló, y del australiano Ben O'Connor, quedando en competencia solo 158 ciclistas.
Sergio Chumil fue justamente la posición 158 de los ciclistas. El nacional ingresó de último con tiempo de 05:35:25 horas, a 41:10 minutos del ganador, el portugués Joao Almeida, quien empleó tiempo de 04:54:15 horas.
En la clasificación general individual, Sergio Chumil descendió hasta la casilla 55 con una acumulación de 50:51:43 horas, a 01:20:49 horas del líder Jonas Vingegaard (Dinamarca).
Este sábado 6 de septiembre se corre la etapa 14 con una distancia de 135.9 kilómetros.