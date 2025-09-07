Aurora hace debutar en Liga Nacional a Nicolás Cordero

Aurora F. C., el tercer equipo más importante de la historia del futbol guatemalteco, derrotó este domingo 1-0 a Deportivo Malacateco durante la octava fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. El triunfo, gracias al gol de Jorge Batres, le da al "Aurinegro" el liderato del campeonato. Pero durante el partido que se jugó en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán, se escribió una página sin precedente: Debut de Federico Nicolás Cordero Sanzogni, un juvenil de 15 años.
El partido ya había llegado a su tiempo reglamentario, minuto 90. Se habían agregado cuatro minutos, y el técnico Saúl Philip decidió utilizar su tercera venta para el quinto cambio, y fue al 90+2 cuando le dio ingreso a Federico Cordero. El jugador que abandonó el terreno de juego fue Daniel Baján.
Fueron únicamente dos minutos de acción, peor lo suficiente para hacer historia, los minutos suficientes para cumplir un sueño: Debutar en la liga mayor del futbol guatemalteco.
Federico Cordero viene de una familia futbolera. Es nieto del extécnico de Municipal y de Comunicaciones, Horario Raúl Cordero, pero su otro abuelo también fue un referente de este deporte en el país, Omar Sanzogni.
Esto dijo Federico Cordero
Al finalizar el partido, Emisoras Unidas tuvo acceso a declaraciones del juvenil, que experimentó este domingo jugar por lo menos dos minutos en el máximo circuito del balompié chapín.
"La verdad que todos me han apoyado desde el primer día como debe ser. La verdad me siento bastante feliz por el apoyo de mis compañeros y del cuerpo técnico", fueron las primeras palabras brindadas por Federico Cordero en su primera entrevista como futbolista profesional.
Sobre el debut, él reconoce que jamás se imaginó un debut tan rápido: "Bastante feliz por haber debutado tan joven, es algo que no me imaginé desde que empecé a jugar, pero bastante feliz".
Por último, el nieto de Horacio Cordero reconoce que deberá "seguir creciendo como futbolista, como persona, y seguir adelante".
Tras el triunfo ante Deportivo Malacateco, por 1-0, Aurora es el líder del Apertura 2025 con 17 unidades, producto de cinco triunfos y dos empates. Solamente lleva un partido perdido en ocho presentaciones.
