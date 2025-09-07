Comunicaciones gana a Municipal la Copa Guate Banrural 2025

En el BMO Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Municipal y Comunicaciones le dieron vida a la edición de la Copa Guate Banrural que se disputó este domingo 7 de septiembre. El partido tuvo en el entretiempo un show musical a cargo de Alux Nahual. Además, el evento contó con la parición de los jugadores Memín Funes, Martín Machón (Comunicaciones), Juan Carlos Plata y Mario Acevedo (Municipal).
Con toda la atención sobre la Selección Nacional de Guatemala, que este lunes juega ante Panamá por la segunda fecha de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf para el Mundial2026, el clásico chapín no tuvo a 13 jugadores que usualmente son titulares, ya que ocho futbolistas "Rojos" están con Selección y cinco "Cremas".
Los técnicos, Mario Acevedo y Roberto Hernández sorprendieron con sus alineaciones, pero fue Municipal quien presentó un cuadro de alto nivel en Los Ángeles cuando el 11 titular lo conformaron figuras como José Mena, Aubrey David, Carlos Estrada, Rudy Barrientos, Jhon Méndez, Davis Contreras y José Martínez, entre otros.
Comunicaciones partió con grandes sorpresas, la primera fue en el arco con Jorge Moreno, y luego jugadores como Walter García, José Gálvez y Brian Martínez. Eso sí, el experimentado José Manuel Contreras fue el gran referente blanco en una alineación que4 también tuvo a Marco Domínguez, Rafael Morales, Lynner García y José Corena.
Clásico entretenido
El clásico guatemalteco, de carácter amistoso o de exhibición, tuvo un arranque dinámico con muchas opciones de gol, la mayoría en el arco que defendía Braulio Linares.
Se jugaban los primeros cinco minutos y llegó la polémica al duelo. José Contreras buscó el gol y Davis Contreras de forma errónea metió la mano, por lo que debía marcase un penalti a favor de Comunicaciones, pero el árbitro estadounidense Christian Lara, dijo que no hubo mala intención.
Tres minutos después, el defensor Carlos Salvador Estrada remató de larga distancia, y fue un remate que provocó oportunidad de gol.
Luego, el partido se inclinó a favor de Comunicaciones, donde Lynner García tuvo dos oportunidades claras de gol al 12 y 18, que incluyó una pelota al paral.
Se jugaba el minuto 25 y José Contreras asistió a Juan Blanco, quien en una jugada acrobática mandó el esférico por arriba de Braulio Linares, pero el balón se estrelló en el travesaño, para la segunda pelota al palo por parte de los "Cremas".
El mismo Blanco protagonizó el momento triste del partido, ya que al minuto 28 sufrió una lesión y debió abandonar el terreno de juego en camilla. Su lugar lo ocupó Andersson Ortiz.
Golazo de José Contreras
Para cerrar con broche de oro una muy buena primera parte, tuvo que aparecer el capitán de Comunicaciones, José Contreras, con la ejecución de un tiro libre espectacular que dejó como una estaca a Linares mientras el esférico sobrepasaba la línea de gol y hacía inflar la red roja. Era el minuto 35, y se firmaba el 0-1. Un justo marcador por lo mostrado por ambos clubes.
Se ensucia el clásico
En la segunda parte, el clásico tuvo una incidencia negativa al 564 tras una falta de Marco Domínguez sobre Jefry Bantes. El jugador de Comunicaciones no solamente había cometido una infracción sino aún tuvo el tiempo de ir y encarar a Bantes, y ambos jugadores quedaron frente a frente. Posteriormente se produjo un conato de violencia, pero no pasó a más.
Un minuto después, Comunicaciones armó un contragolpe con superioridad de jugadores, sumado a ello una pésima salida del portero Braulio Linares. Pero en la definición, el "Albo" falló ya que Lynner García recibió una buena pelota de Brian Martínez, pero hizo una jugada acrobática demás con arco sin portero, pero su remate se fue totalmente desviado.
Al minuto 58, otra vez Marcó Domínguez y Jefry Bantes protagonizaron una jugada de roce tras un codazo por parte del jugador de Comunicaciones, quien salió al 61, y con ello se le bajó un poco de fricciones a un clásico que en la primera parte se llenó de buen futbol, pero para la parte complementaria se perdió en su totalidad.
Cuando se jugaba el 68, César Archila recibió una falta, lo que derivó en una pelea donde hubo patadas, empujones, entre ambos equipos. El resultado final: Expulsión de César Archila, Cristian Jiménez por Municipal y Brian Martínez por Comunicaciones. Y a estas alturas, la violencia v conquistaba el clásico en Estados Unidos.
Al 73, fue Salvador Estrada quien cometió una grosera falta y se salvó de la expulsión.
Cuando se jugaba el 88, hubo un error por parte del capitán rojo, José Mena, y José Contreras asistió a Lynner García, quien remató e hizo estrellar el esférico en el travesaño, pero al final la jugada no contó por una posición adelantada.
En el tiempo adicional, Jorge Moreno, de un partido muy tranquilo, ganó unos segundos al señalar que tenía algún problema muscular, pero al final continuó en el partido y no fue necesario su cambio.
Al final de los 90 minutos, Comunicaciones ganó el partido 0-1 con gol de José Contreras y se quedó con la Copa Guate Banrural 2025.
Ambos clubes se enfocarán en esta semana para preparar sus partidos de la liga local: Comunicaciones recibe el sábado 13 a las 17:00 horas a Antigua en el estadio Cementos Progreso y Municipal va de visita ante Guastatoya el domingo 15 a las 15:00 horas en el estadio David Cordón Hichos.
Partidos organizados por Banrural
- Copa Independencia 2024: Campeón, Municipal
- Copa Guate Banrural: Campeón, Comunicaciones.