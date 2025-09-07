 Max Verstappen conquista el Gran Premio de Italia de la F1
Deportes

Max Verstappen conquista el Gran Premio de Italia de la Formula 1

Max Verstappen ganó el GP de Italia en mítico circuito de Monza, alcanzando su victoria 65 en Formula 1, mientras Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio.

Max Verstappen junto a Lando Norris y Oscar Piastri en el podio - X @Max33Verstappen
Max Verstappen junto a Lando Norris y Oscar Piastri en el podio / FOTO: X @Max33Verstappen

El neerlandés Max Verstappen volvió a dejar su huella en la historia de la Fórmula 1 al conquistar este domingo el Gran Premio de Italia, disputado en el mítico circuito de Monza. El piloto de Red Bull, cuatro veces campeón mundial, se impuso con autoridad en la decimosexta cita del campeonato, alcanzando su victoria número 65 en la máxima categoría y la tercera en lo que va de la temporada. El "templo de la velocidad" volvió a rendirse ante la precisión y el ritmo demoledor del neerlandés.

En el podio lo acompañaron los dos McLaren, confirmando el buen momento de la escudería británica. Lando Norris terminó segundo tras una sólida actuación, mientras que su compañero, el australiano Oscar Piastri —actual líder del campeonato—, se quedó con el tercer puesto. La lucha por las posiciones de privilegio mostró la intensidad de un Mundial que, a pesar del dominio ocasional de Red Bull, se mantiene abierto y con alternativas.

Verstappen gana una carrera con varios abandonos

Uno de los episodios más llamativos de la jornada fue el abandono de Fernando Alonso, quien debió retirarse en la vuelta 26 debido a una avería en la suspensión delantera derecha. El asturiano, dos veces campeón del mundo, no pudo culminar una carrera especial para él, pues Monza es un trazado en el que había logrado dos victorias memorables en 2007 y 2010. La decepción fue notoria, tanto para el piloto como para los aficionados que siempre lo apoyan en territorio italiano.

La competencia también se vio marcada por el abandono prematuro de Nico Hülkenberg, quien quedó fuera incluso antes de la primera vuelta oficial debido a problemas mecánicos en su monoplaza.

Con todo, la fiesta fue para Verstappen, que reafirmó su condición de referente en la parrilla y dejó claro que su ambición por seguir sumando triunfos y títulos no tiene límites. El campeonato continúa, y con cada carrera, la tensión entre Red Bull y McLaren promete mantener viva la emoción de la temporada.

