Figura del Athletic Club de Bilbao es sancionado por dopaje

Yeray Álvarez, defensor del Athletic Club de Bilbao, deberá cumplir una sanción de diez meses por una violación no intencionada de las normas antidopaje. La UEFA confirmó este lunes la decisión tras el positivo que el jugador registró en un control realizado el 1 de mayo de 2024, después del partido de ida de las semifinales de la Liga Europa ante el Manchester United. La sanción comenzó a aplicarse el pasado 2 de junio, fecha en la que Yeray aceptó una suspensión provisional voluntaria, y finalizará el 2 de abril de 2026.
El análisis de la muestra, realizado en un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), detectó la presencia de canrenona, un diurético y agente enmascarante que figura en la lista de sustancias prohibidas. El propio jugador explicó que la sustancia se encontraba en un medicamento preventivo contra la caída del cabello, que habría ingerido de forma involuntaria. Yeray recalcó que nunca ha consumido sustancias prohibidas y que el positivo fue producto de un error humano.
Athletic Club respalda a su jugador
La resolución disciplinaria establece que el central podrá reincorporarse a los entrenamientos de manera controlada dos meses antes de cumplir la sanción, es decir, a partir del 2 de febrero de 2026. Esta medida responde al artículo 10.14.2 del Reglamento Antidopaje de la UEFA, que permite al jugador utilizar instalaciones de su club en la fase final del castigo para facilitar su regreso a la competición.
En un comunicado emitido el pasado 10 de julio, Yeray insistió en su inocencia y en la naturaleza involuntaria de la infracción. Recordó además que desde que superó un cáncer testicular en 2016 ha seguido distintos tratamientos médicos, lo que hizo que el positivo le sorprendiera especialmente. El futbolista lamentó lo ocurrido, aunque mostró disposición a cumplir la sanción y regresar en las mejores condiciones posibles.
Por su parte, el Athletic de Bilbao respaldó públicamente a su jugador, destacando su trayectoria intachable y el compromiso demostrado dentro y fuera del campo. El club rojiblanco calificó el incidente como un error humano y manifestó su apoyo total a Yeray Álvarez en este proceso, a la espera de que pueda reincorporarse al equipo una vez finalizado su periodo de inhabilitación.