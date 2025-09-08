EN VIVO. Minuto a minuto del partido entre Panamá-Guatemala

La segunda jornada de la tercera ronda de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 presenta un duelo clave en el Estadio Rommel Fernández, donde Panamá recibirá a Guatemala este lunes 8 de septiembre a partir de las 19:30 horas. Ambas selecciones llegan con la necesidad de sumar puntos para no complicar sus aspiraciones en un grupo que promete ser muy reñido desde las primeras fechas. El respaldo de la afición panameña será un factor determinante, aunque los dirigidos por Luis Fernando Tena buscarán dar la sorpresa como visitantes.
En su debut, Panamá no pudo pasar del empate 0-0 frente a Surinam, mostrando solidez defensiva pero con carencias en la definición. Por su parte, Guatemala dejó escapar unidades valiosas en casa tras caer 0-1 ante El Salvador en el Estadio Cementos Progreso, por lo que está obligada a reaccionar de inmediato. El choque entre canaleros y chapines promete intensidad, ya que ambos equipos saben que un triunfo podría marcar la diferencia en su camino hacia la siguiente fase clasificatoria.