 Cabo Verde vence a Camerún y se acerca a su primer Mundial
Deportes

Locura total en Cabo Verde, quedan a un paso del Mundial 2026

Cabo Verde logró un triunfo vital en casa ante Camerún y está cerca de sellar boleto mundialista.

Fiesta en Cabo Verde tras triunfo ante Camerún en camino al Mundial 2026
Fiesta en Cabo Verde tras triunfo ante Camerún en camino al Mundial 2026 / FOTO: Captura de video / FIFA +

Este día continuó la eliminatoria mundialista de la Confederación Africana de Futbol (CAF) hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá. Dentro de la extensa octava jornada destaca el triunfo histórico de Cabo Verde de local ante Camerún, ya que los caboverdianos lideran el grupo D, le sacan cuatro puntos de ventaja a los cameruneses y a falta de dos fechas (6 puntos en juego), quedan a un triunfo de clasificar a su primer Mundial.

En la octava fecha de la eliminatoria africana, Cabo Verde recibió en estadio Nacional de su país, con capacidad para aproximadamente 15 mil aficionados a Camerún.

En la previa era un duelo determinante ya que Cabo Verde llegó con 16 puntos y Camerún con 15, y de disputaba esa primera casilla, que dará al final de la fase de grupos clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Al final del partido, los dirigidos por Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista, se llevó el triunfo por 1-0, gracias al gol de Dailon Livramento (), un delantero de 24 años nacido en Róterdam, pero nacionalizado caboverdiano.

Ha sido un triunfo histórico ya que esa unidad de ventaja ahora se convierte en cuatro y quedan a un triunfo de su primera clasificación mundialista.

Festejos de locura

Jugando en casa, y con el apoyo de al menos 15 mil aficionados en el estadio Nacional, Cabo Verde ha vivido una gran fiesta ante Camerún, y las distintas imágenes que circulan en redes sociales así lo demuestran.

Tras el triunfo ante Camerún 1-0, que los acerca a su primer Mundial, los aficionados han ingresado al terreno de juego a celebrar con los jugadores.

Cabo Verde necesita en octubre un triunfo para asegurar su clasificación mundialista. Sus partidos son:

  • Libia-Cabo Verde Mauricio-Camerún, 6 de octubre
  • Cabo Verde-Eswatini y Camerún-Angola, 13 de octubre

