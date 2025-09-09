 Surinam denuncia racismo en el Cuscatlán de El Salvador
Deportes

Surinam denuncia racismo en el Estadio Cuscatlán de El Salvador

Aunque celebró el triunfo 1-2 sobre El Salvador, Stanley Menzo, técnico de Surinam, se mostró indignado al denunciar que sus jugadores fueron insultados desde la grada del Cuscatlán.

Surinam denuncia racismo en el Estadio Cuscatlán de El Salvador - EFE
Surinam denuncia racismo en el Estadio Cuscatlán de El Salvador / FOTO: Agencia EFE

La victoria de Surinam sobre El Salvador por 1-2 en el Estadio Cuscatlán, correspondiente a la segunda jornada de la ronda final de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, quedó ensombrecida por un episodio extradeportivo. El seleccionador surinamés, Stanley Menzo, denunció que parte de la afición salvadoreña lanzó insultos racistas contra sus jugadores, lo cual generó indignación en el cuerpo técnico y en la plantilla visitante.

Al término del partido, Menzo, de 61 años, aseguró que varios hinchas salvadoreños llamaron "negros" y "monos" a los futbolistas de su equipo mientras estos celebraban junto a los pocos aficionados de Surinam que acudieron al estadio. En conferencia de prensa, el técnico no ocultó su malestar y cuestionó abiertamente por qué la afición local recurrió a este tipo de expresiones ofensivas, subrayando que no hay justificación para tales actos en el fútbol moderno.

Surinam denuncia insultos racistas en El Salvador

El entrenador estuvo acompañado en la sala de prensa por el defensor Shaquile Pinas, quien también denunció los insultos recibidos. El jugador, nacido en los Países Bajos y pasaporte surinamés, recalcó que en su anterior visita a El Salvador en junio habían tenido una experiencia positiva, pero en esta ocasión los cánticos racistas empañaron la jornada. "Nos gritaron ‘negros’ y ‘monos’, y esto no es divertido. Es ofensivo y molesto", declaró con visible enojo.

Pinas, sin embargo, fue cuidadoso al señalar que no considera a El Salvador un país racista, destacando que el problema radica en ciertos sectores de la afición. Aun así, insistió en que este tipo de comportamientos no deben repetirse y pidió respeto hacia los jugadores, quienes únicamente buscan competir dentro del terreno de juego.

En lo deportivo, Surinam sorprendió a la "Selecta" con goles de Radinio Balker y Dhoraso Klas, mientras que un autogol de Anfernee Dijksteel dio el descuento a los locales. Con este resultado, los visitantes se llevaron tres puntos valiosos en sus aspiraciones mundialistas, aunque el triunfo quedó parcialmente opacado por la polémica del racismo, un tema que vuelve a generar debate en el fútbol de la región.

