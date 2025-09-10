Lautaro asegura el árbitro Wilmar Roldán los amenazó

La Selección Argentina se retiró con un sabor amargo del estadio Monumental de Guayaquil tras el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Si bien el equipo no logró desplegar su mejor versión futbolística ante Ecuador, lo que generó mayor malestar fue el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. En medio de la frustración por las decisiones polémicas, Lautaro Martínez no ocultó su descontento y lanzó duras críticas hacia la conducta del juez, a quien acusó de haberlos "amenazado" durante el encuentro.
El delantero del Inter de Milán manifestó que Roldán no midió con la misma vara las acciones de ambos equipos y puso como ejemplo un codazo contra Nicolás González que no fue sancionado. Según Martínez, el árbitro les advertía de manera reiterada que una expulsión significaría perderse partidos de la Copa del Mundo, algo que, a su criterio, excede las funciones de un colegiado. "Es un gran árbitro, me dirigió muchísimas veces, pero hoy no se comportó bien", subrayó con evidente molestia en la zona mixta.
Lautaro Martínez duro contra el árbitro y hace un llamado a la reflexión
El encuentro estuvo cargado de tensión y Argentina acumuló tres tarjetas amarillas: Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi y el propio Lautaro Martínez. Además, la expulsión de Nicolás Otamendi se convirtió en un punto de quiebre. El capitán en Guayaquil derribó a Enner Valencia en una jugada clara de gol, lo que significó la tarjeta roja directa. Pese a ello, sus compañeros valoraron el gesto como un sacrificio en defensa del equipo, sabiendo que el histórico defensor afronta sus últimos compromisos con la Albiceleste antes de despedirse en el Mundial 2026.
A pesar de la derrota y las polémicas, Martínez buscó rescatar lo positivo al final del encuentro. Recordó que la fortaleza del grupo está en transformar los reveses en aprendizajes, tal como lo han hecho desde el inicio del ciclo de Lionel Scaloni. Argentina terminó puntera en las Eliminatorias, un logro que el delantero consideró clave para afrontar con confianza los próximos desafíos internacionales. "Lo importante es mantenernos arriba, siempre defendiendo esta camiseta en lo más alto", concluyó.