 Lautaro asegura el árbitro Wilmar Roldán los amenazó
Deportes

Lautaro Martínez asegura el árbitro los amenazó en el partido ante Ecuador

Lautaro Martínez cuestionó el arbitraje de Wilmar Roldán: "Amenazaba todo el tiempo con lo del Mundial... hoy no se comportó bien", dijo tras el empate ante Ecuador.

Compartir:
Lautaro Martínez en el partido entre Ecuador vs. Argentina - AFA
Lautaro Martínez en el partido entre Ecuador vs. Argentina / FOTO: AFA

La Selección Argentina se retiró con un sabor amargo del estadio Monumental de Guayaquil tras el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Si bien el equipo no logró desplegar su mejor versión futbolística ante Ecuador, lo que generó mayor malestar fue el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. En medio de la frustración por las decisiones polémicas, Lautaro Martínez no ocultó su descontento y lanzó duras críticas hacia la conducta del juez, a quien acusó de haberlos "amenazado" durante el encuentro.

El delantero del Inter de Milán manifestó que Roldán no midió con la misma vara las acciones de ambos equipos y puso como ejemplo un codazo contra Nicolás González que no fue sancionado. Según Martínez, el árbitro les advertía de manera reiterada que una expulsión significaría perderse partidos de la Copa del Mundo, algo que, a su criterio, excede las funciones de un colegiado. "Es un gran árbitro, me dirigió muchísimas veces, pero hoy no se comportó bien", subrayó con evidente molestia en la zona mixta.

Lautaro Martínez duro contra el árbitro y hace un llamado a la reflexión

El encuentro estuvo cargado de tensión y Argentina acumuló tres tarjetas amarillas: Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi y el propio Lautaro Martínez. Además, la expulsión de Nicolás Otamendi se convirtió en un punto de quiebre. El capitán en Guayaquil derribó a Enner Valencia en una jugada clara de gol, lo que significó la tarjeta roja directa. Pese a ello, sus compañeros valoraron el gesto como un sacrificio en defensa del equipo, sabiendo que el histórico defensor afronta sus últimos compromisos con la Albiceleste antes de despedirse en el Mundial 2026.

A pesar de la derrota y las polémicas, Martínez buscó rescatar lo positivo al final del encuentro. Recordó que la fortaleza del grupo está en transformar los reveses en aprendizajes, tal como lo han hecho desde el inicio del ciclo de Lionel Scaloni. Argentina terminó puntera en las Eliminatorias, un logro que el delantero consideró clave para afrontar con confianza los próximos desafíos internacionales. "Lo importante es mantenernos arriba, siempre defendiendo esta camiseta en lo más alto", concluyó.

Foto embed
Lautaro Martínez con Argentina -

En Portada

Proyecto de Presupuesto 2026 es remitido a comisión de Finanzast
Nacionales

Proyecto de Presupuesto 2026 es remitido a comisión de Finanzas

07:14 AM, Sep 10
Arrestan a aficionado del Oviedo por gestos racistas contra Kylian Mbappét
Deportes

Arrestan a aficionado del Oviedo por gestos racistas contra Kylian Mbappé

06:57 AM, Sep 10
FECI coordina operativo contra estructura dedicada al robo de propiedadest
Nacionales

FECI coordina operativo contra estructura dedicada al robo de propiedades

07:31 AM, Sep 10
Juez del caso Bolsonaro pide anular el proceso por incompetencia del Tribunal Supremot
Internacionales

Juez del caso Bolsonaro pide anular el proceso por "incompetencia" del Tribunal Supremo

08:24 AM, Sep 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Justiciaredes socialesMundial 2026Futbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos