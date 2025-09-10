 Roberto Montoya es nuevo técnico del Deportivo Malacateco
Deportes

Roberto Montoya es nuevo técnico del Deportivo Malacateco

El técnico mexicano reemplaza a su compatriota José Guadalupe Cruz, quien fue destituido junto a todo su cuerpo técnico debido a una racha de resultados negativos.

Compartir:
Roberto Montoya, nuevo técnico del Deportivo Malacateco - Alex Meoño
Roberto Montoya, nuevo técnico del Deportivo Malacateco / FOTO: Alex Meoño

El Deportivo Malacateco anunció este miércoles la llegada del entrenador mexicano Roberto Montoya como su nuevo director técnico, en un movimiento que busca revertir la irregular campaña del equipo en la Liga Nacional de Guatemala. Montoya, de 59 años, reemplaza a su compatriota José Guadalupe Cruz, quien fue destituido apenas un día antes junto a todo su cuerpo técnico debido a una racha de resultados negativos que ha dejado al Toros a las puertas del descenso.

Esta contratación representa un cambio de rumbo para el conjunto fronterizo, que confía en la experiencia del azteca para estabilizar el barco y pelear por posiciones más altas en la tabla. Montoya llega con un historial probado en el fútbol guatemalteco, donde ha dejado huella en varios clubes durante los últimos años.

Montoya, calidad comprobada en el futbol guatemalteco

Nacido en México, Roberto Montoya inició su carrera como entrenador en las fuerzas básicas del Club de Fútbol Pachuca, donde se formó en las divisiones inferiores antes de dar el salto a la dirección técnica principal. Su trayectoria en el balompié profesional se ha desarrollado mayoritariamente en Centroamérica, específicamente en Guatemala, adonde llegó en 2018 invitado por su compatriota Antonio Torres Servín. Allí, como asistente técnico en el Antigua GFC, contribuyó decisivamente al título del Torneo Clausura 2019, derrotando en la final precisamente al Malacateco por 2-0. Ese logro marcó su primer contacto exitoso con el fútbol chapín y le abrió las puertas para asumir roles de mayor responsabilidad en la región.

En Guatemala, Montoya ha dirigido a varios equipos de la Liga Nacional, demostrando versatilidad y capacidad para clasificar a fases finales. Su paso por el Antigua GFC como entrenador principal en el Apertura 2019 lo llevó hasta la subcampeona, aunque no pudo levantar el trofeo. Posteriormente, en 2022, tomó las riendas del Cobán Imperial, con quien conquistó el Torneo Apertura de ese año al vencer nuevamente al Antigua GFC en la final, sumando así su primer título como director técnico en solitario.

Más adelante, dirigió al Deportivo Guastatoya, llevándolo a la final del Clausura 2023, aunque cayeron ante  Comunicaciones. Regresó brevemente al Cobán Imperial para el Apertura 2024, donde alcanzó otra final, pero no logró el bicampeonato. Estos pasos por Antigua, Cobán y Guastatoya ilustran su adaptación al estilo competitivo del fútbol guatemalteco.

Como asistente, el palmarés de Montoya incluye ese campeonato con Antigua en 2019, que fue el cuarto título en la historia del club colonial. Como entrenador principal, su único cetro hasta la fecha es el Apertura 2022 con Cobán Imperial, el segundo en los anales del equipo de Alta Verapaz. A lo largo de su carrera, ha disputado cuatro finales en Guatemala, consolidándose como uno de los extranjeros más exitosos en la liga.

Foto embed
Roberto Montoya destituido de Cobán Imperial - Alex Meoño

En Portada

Septiembre lluvioso: Aguaceros marcan el rumbo de las celebraciones patriast
Nacionales

Septiembre lluvioso: Aguaceros marcan el rumbo de las celebraciones patrias

10:48 AM, Sep 10
Sergio Chumil completa la etapa 17 de la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil completa la etapa 17 de la Vuelta a España 2025

10:02 AM, Sep 10
Padre e hijas, a quienes llevaba al colegio, mueren atropellados por tráiler t
Nacionales

Padre e hijas, a quienes llevaba al colegio, mueren atropellados por tráiler

09:56 AM, Sep 10
Beéle responde a la filtración de video íntimo con Isabella Ladera t
Farándula

Beéle responde a la filtración de video íntimo con Isabella Ladera

11:19 AM, Sep 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosJusticiaEE.UU.Mundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos