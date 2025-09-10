Roberto Montoya es nuevo técnico del Deportivo Malacateco

El Deportivo Malacateco anunció este miércoles la llegada del entrenador mexicano Roberto Montoya como su nuevo director técnico, en un movimiento que busca revertir la irregular campaña del equipo en la Liga Nacional de Guatemala. Montoya, de 59 años, reemplaza a su compatriota José Guadalupe Cruz, quien fue destituido apenas un día antes junto a todo su cuerpo técnico debido a una racha de resultados negativos que ha dejado al Toros a las puertas del descenso.
Esta contratación representa un cambio de rumbo para el conjunto fronterizo, que confía en la experiencia del azteca para estabilizar el barco y pelear por posiciones más altas en la tabla. Montoya llega con un historial probado en el fútbol guatemalteco, donde ha dejado huella en varios clubes durante los últimos años.
Montoya, calidad comprobada en el futbol guatemalteco
Nacido en México, Roberto Montoya inició su carrera como entrenador en las fuerzas básicas del Club de Fútbol Pachuca, donde se formó en las divisiones inferiores antes de dar el salto a la dirección técnica principal. Su trayectoria en el balompié profesional se ha desarrollado mayoritariamente en Centroamérica, específicamente en Guatemala, adonde llegó en 2018 invitado por su compatriota Antonio Torres Servín. Allí, como asistente técnico en el Antigua GFC, contribuyó decisivamente al título del Torneo Clausura 2019, derrotando en la final precisamente al Malacateco por 2-0. Ese logro marcó su primer contacto exitoso con el fútbol chapín y le abrió las puertas para asumir roles de mayor responsabilidad en la región.
En Guatemala, Montoya ha dirigido a varios equipos de la Liga Nacional, demostrando versatilidad y capacidad para clasificar a fases finales. Su paso por el Antigua GFC como entrenador principal en el Apertura 2019 lo llevó hasta la subcampeona, aunque no pudo levantar el trofeo. Posteriormente, en 2022, tomó las riendas del Cobán Imperial, con quien conquistó el Torneo Apertura de ese año al vencer nuevamente al Antigua GFC en la final, sumando así su primer título como director técnico en solitario.
Más adelante, dirigió al Deportivo Guastatoya, llevándolo a la final del Clausura 2023, aunque cayeron ante Comunicaciones. Regresó brevemente al Cobán Imperial para el Apertura 2024, donde alcanzó otra final, pero no logró el bicampeonato. Estos pasos por Antigua, Cobán y Guastatoya ilustran su adaptación al estilo competitivo del fútbol guatemalteco.
Como asistente, el palmarés de Montoya incluye ese campeonato con Antigua en 2019, que fue el cuarto título en la historia del club colonial. Como entrenador principal, su único cetro hasta la fecha es el Apertura 2022 con Cobán Imperial, el segundo en los anales del equipo de Alta Verapaz. A lo largo de su carrera, ha disputado cuatro finales en Guatemala, consolidándose como uno de los extranjeros más exitosos en la liga.