El Salvador-Guatemala se jugará en el estadio Cuscatlán

Mediante un comunicado de prensa, el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, confirmó que "La Selecta" jugará en el estadio Cuscatlán sus partidos eliminatorios ante Panamá y Guatemala correspondientes al mes de octubre de este año.
"Queremos anunciar que, tras una variedad de gestiones y atendiendo el clamor popular, hemos logrado que los juegos de eliminatorias de Concacaf de nuestra selección mayor de futbol rumbo a la Copa del Mundo 2026, correspondientes al próximo octubre (10 ante Panamá y 14 vs. Guatemala) se realicen en el estadio Cuscatlán.
Sucede que El Salvador debió trasladar sus juegos al estadio Jorge "El Mágico" González debido a una serie de conciertos que afectaría el montaje para esos duelos ante panameños y guatemaltecos.
En ese sentido, el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, dirigido por Yamil Bukele, agradeció públicamente a Guns N’ Roses, así como a la empresa SatrTicket "por acceder a la petición de liberar la responsabilidad de realizar el estadio Cuscatlán el concierto programado para el 4 de octubre.
Asimismo, Bukele detalló que el concierto se realizará bajo las mismas condiciones, pero en el estadio Nacional Jorge "El Mágico" González.
Además, se felicita ala Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut) por los esfuerzos hechos ante Concacaf para poder alcanzar este fin de jugar en octubre en el estadio Cuscatlán.
Casi 30 mil aficionados
El Salvador, después de su triunfo ante Guatemala en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital, recibió en el estadio Cuscatlán de El Salvador a Surinam como parte de la segunda fecha de la eliminatoria mundialista, fase final, de Concacaf.
Aquel día, el lunes 8 de septiembre, un total de 28 mil 186 aficionados colmaron el "Coloso de Monserrat". Aunque la afición recibió un fuerte golpe ya que "La Selecta" cayó ante los surinameses.
Y prácticamente esa sería la cantidad de aficionados que estén para observar los duelos ante Panamá del 10 de octubre y ante Guatemala el 14 de octubre.
Aunque toda Centroamérica está pendiente si habrá o no castigo para los salvadoreños tras los incidentes racistas que fueron denunciados por el cuerpo técnico de Surinam pospartido.