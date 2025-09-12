Luis Grijalva se pierde el Campeonato Mundial de Atletismo

Mediante sus redes sociales, el atleta Luis Grijalva dice que no estará presente en el XX Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, el cual arranca este sábado 13 de septiembre en tierra asiática.
"Es desgarrador compartir que no voy a competir en el Campeonato Mundial este año. Este evento me ha dado algunos de los mejores recuerdos de mi carrera, y los extrañaré después de todo lo que he invertido", confirmó Luis Grijalva en sus redes sociales.
Desde agosto pasado, ha sido un ciclo de lesiones, recuerda el fondista en su Instagram, donde habla de "recuperación y reconstrucción".
"Los entrenamientos han sido muy limitados a veces, y ha habido momentos en los que pensé que había doblado la esquina (tirado la toalla). Aun así, estoy orgulloso de haber luchado lo suficiente como para alcanzar el estándar mundial, un recordatorio de lo que es posible cuando sigues apareciendo", reconoce Luis Grijalva.
Grijalva, proyección de Guatemala para una medalla olímpica, explica que en la actualidad, su cuerpo le está diciendo que "haga una pausa, sane y reconstruya". "Estoy emocionado de concentrarme en entrenar, hacerme más fuerte y volver mejor que nunca. Todavía soy joven, mi carrera está lejos de terminar, y hay mucho más que lograr", confía el atleta nacional.
En esos momentos difíciles para el atleta, quien no está al 100 por ciento en el tema físico para competencias de alto nivel, agradece el apoyo de su familia, entrenador, compañeros de equipo, y cada uno de los que le han apoyado en los altos y bajos. "Tu estímulo significa el mundo", agradece Grijalva.
Por último, en su comunicación oficial, Luis Grijalva asegura: "Estaré animando a todos en el Mundial, y no puedo esperar a volver a la línea, listo para perseguir grandes metas y nuevos hitos. El viaje acaba de empezar".
¿Y Juegos Centroamericanos 2025?
El pasado 13 de julio, la Federación Deportiva Nacional de Atletismo (FDNA), dio a conocer que invitó al atleta Luis Grijalva para ser parte de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025, los cuales se desarrollarán del 18 al 30 de octubre de 2025.
"¡Guatemala se prepara para los XII Juegos Centroamericanos! Representantes de la Federación Nacional Deportiva de Atletismo han extendido una invitación oficial a Luis Grijalva para unirse a la delegación que podría representarnos en este gran evento", fue el mensaje de aquella oportunidad.
Hasta el momento no se conocía de forma oficial si Grijalva ya había o no aceptado esta invitación.
Los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 se celebrarán dentro de un mesa y días por lo que se debe esperar el proceso de recuperación que se ha tomado Luis Grijalva para conocer si estará o no en nuestro país para la cita que abre el proceso olímpico para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.