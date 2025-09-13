 Sergio Chumil completa la etapa 20 de la Vuelta a España
Deportes

Sergio Chumil destaca en la 'Etapa Reina' de la Vuelta a España 2025

El guatemalteco concluyó la 'Etapa Reina' de la Vuelta a España 2025 en el puesto 20, con un tiempo de 4:00.55, quedando a 4 minutos y 32 segundos del vencedor, el danés Jonas Vingegaard.

Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 - Burgos BH
Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 / FOTO: Burgos BH

El guatemalteco Sergio Chumil firmó una de sus mejores presentaciones en la Vuelta a España 2025 durante la etapa 20, considerada la Etapa Reina de la competencia por su exigente recorrido de alta montaña. Tras recuperarse por completo de un cuadro de gastroenteritis que lo había aquejado días atrás, el ciclista del equipo Burgos-BH demostró coraje y resistencia, enfrentando los puertos más complicados como todo un guerrero maya y dejando en alto el nombre de Guatemala en una de las pruebas más prestigiosas del ciclismo mundial.

Chumil concluyó la jornada en el puesto 20, con un tiempo de 4:00.55, quedando a 4 minutos y 32 segundos del vencedor, el danés Jonas Vingegaard. Este resultado representa un hito para el pedalista guatemalteco, que sigue consolidándose como uno de los referentes de Centroamérica en el ciclismo de ruta. Su actuación fue aplaudida por especialistas y aficionados, quienes reconocieron su entrega en una de las etapas más duras de toda la carrera.

Chumil completará la Vuelta a España este domingo

Por su parte, Vingegaard se convirtió en el gran protagonista del día al adjudicarse la victoria y colocarse como virtual campeón de la Vuelta a España 2025. Con una ventaja de 1 minuto y 16 segundos sobre el portugués Joao Almeida, el danés afrontará la última jornada con la seguridad de enfundarse el maillot rojo en Madrid, cerrando así una actuación sólida y estratégica a lo largo de las tres semanas de competencia.

La Vuelta llegará a su fin este domingo 14 de septiembre con la tradicional etapa final en la capital española. El recorrido, de 111,6 kilómetros entre Alapardo y el centro de Madrid, ofrecerá un perfil completamente llano, diseñado como un paseo triunfal para el líder de la clasificación general y como el último gran reto para los velocistas que buscan inscribir su nombre en la historia de la ronda ibérica. Para Sergio Chumil, más allá de los focos, quedará el orgullo de haber competido con valentía y de haberse ganado un espacio entre los ciclistas más combativos del pelotón.

Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 - Agencia EFE

