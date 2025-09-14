Ancelotti exige máxima condición física a Neymar

Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, dejó claro que Neymar sigue siendo considerado una pieza clave en sus planes de cara al Mundial de 2026. El técnico italiano, en una entrevista concedida al diario francés L’Équipe, afirmó que el delantero del Santos es "el jugador más talentoso" del país, pero lanzó una advertencia: solo podrá formar parte de la convocatoria mundialista si se encuentra en plenas condiciones físicas. Para Ancelotti, el talento de Neymar es indiscutible, pero debe estar al cien por ciento para rendir en la máxima competición.
El entrenador, quien recientemente asumió la dirección de la canarinha tras su exitoso paso por el Real Madrid, recordó que Neymar ha atravesado problemas físicos, aunque también destacó su rápida recuperación. Aun así, insistió en que el atacante necesita estar completamente listo para el próximo mes de junio, cuando Brasil intensifique su preparación. "Un jugador talentoso también debe estar bien físicamente. No basta con un 80 %, debe estar al 100 %", recalcó el estratega.
Ancelotti confía en Neymar y en varios jugadores más
Ancelotti también se refirió a otros jugadores que forman parte del futuro de la selección, como Vinícius Junior, a quien entrenó en el conjunto merengue. El técnico aseguró tener una relación "fantástica" con el delantero del Real Madrid, destacando su disciplina y compromiso dentro del campo. Además, dejó claro que nunca ha tenido inconvenientes con él, lo que refuerza la confianza mutua de cara a los próximos desafíos con la selección brasileña.
Finalmente, el italiano subrayó una diferencia fundamental entre su rol como seleccionador y su etapa como entrenador de clubes. Mientras en un equipo debía gestionar plantillas a lo largo de una temporada, con Brasil tiene la posibilidad de llamar a otros jugadores en caso de inconformidad o bajo rendimiento. "Si un jugador no está contento con su rol, no hay problema, llamo a otro", advirtió, reflejando así su enfoque práctico y directo en la gestión del vestuario nacional.