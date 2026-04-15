Amparo Excluye Jueces de Carrera en Postulación a Fiscal General

La Asociación Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) presentó un amparo en contra de la Comisión de Postulación para la Elección de Fiscal General, que se encuentra en la fase final de ponderación de aspirantes. Se tiene previsto que la nómina final de seis candidatos quede integrada para este viernes, 17 de abril.
El recurso planteado por Cedecon busca que jueces queden fuera del proceso para Fiscal General 2026-2030 y que se recalifiquen los expedientes, ya que según el amparista la tabla de gradación computa el tiempo en la función de juez como ejercicio profesional.
La tabla de gradación toma en cuenta aspectos como formación académica, experiencia profesional en el sector público, entrevista y proyección humana.
Hasta el momento, solo cinco de los expedientes calificados han superado la nota mínima para conformar la lista de candidatos elegibles.
Etapa final de Postuladora
El pasado lunes, 13 de abril, inició el proceso de evaluación de los expedientes de los aspirantes a Fiscal General, luego de concluir con la etapa de entrevistas, en las que los postulantes tuvieron cinco minutos para presentar su plan de trabajo. Esta etapa de evaluación concluirá este jueves, 16 de abril.
La integración de la nómina final, con seis candidatos, será presentada este viernes, 17 de abril, al presidente Bernardo Arévalo, quien designará al próximo jefe del Ministerio Público.
Magistrados contra Postuladora
Tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) buscan que se conozcan las diferentes acciones promovidas contra la comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030, entre estas, las relacionadas con los perfiles que pueden ser tomados en cuenta para el proceso.
Los magistrados titulares Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa y Julia Rivera Aguilar le enviaron un oficio a la nueva presidenta de la CC, Annabella Morfín, en el que solicitaron que se programe para conocer en pleno las acciones que han sido interpuestas contra la postuladora.
Raquel Zelaya, expresidenta de la junta directiva de ASIES y exfuncionaria de gobierno, expresó en una entrevista en el programa "A Primera Hora", de Emisoras Unidas, que esta sería una discusión que se lleva de manera apresurada y no descartó que tenga algún trasfondo.
"Son tres magistrados que están pidiendo a la magistrada (presidenta) que convoque para poder conocer un expediente justamente relacionado con el tema del debate que hay sobre lo que es el ejercicio profesional de abogado y lo que es ser juez. Y, curiosamente, lo están solicitando con una premura que llama la atención, pero ojalá que sea, como ellos dicen, para dar certeza jurídica al proceso", dijo.