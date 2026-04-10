Cámaras captan violento asalto de motoladrones en zona 11

Un video registrado por cámaras de seguridad evidencia el momento en que tres motoladrones perpetran un asalto a plena luz del día en la colonia Roosevelt, zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Las imágenes han generado preocupación entre vecinos, quienes denuncian el incremento de hechos delictivos en el sector.
En la grabación se observa cómo los tres sujetos, que se movilizaban en dos motocicletas, se estacionan frente a una vivienda. Segundos después, dos de ellos descienden de uno de los vehículos, mientras un tercer cómplice permanece vigilante a pocos metros.
Los individuos caminan con aparente normalidad hasta interceptar a una persona que se encontraba frente a su vivienda. Bajo amenazas de muerte, los delincuentes despojan a la víctima de sus pertenencias en cuestión de segundos, sin importar la luz del día ni la presencia de testigos.
Tras cometer el atraco, los asaltantes regresan rápidamente a las motocicletas y huyen del lugar con rumbo desconocido. Hasta el momento, no se ha reportado la captura de los responsables.
Vecinos de la colonia Roosevelt han expresado su preocupación ante lo que califican como una creciente ola de inseguridad. Además, exigen mayor presencia de la Policía Nacional Civil, señalando que los delincuentes operan con aparente impunidad en el área.
Motoladrones hieren a hombre en zona 10
Este hecho se suma a otro incidente reciente ocurrido el pasado 8 de abril en la zona 10 capitalina, cuando un hombre identificado como Christian Alexander Macario, de 38 años, resultó herido de bala durante un asalto perpetrado también por motoladrones, mientras se conducía en un picop.
Elementos de los Bomberos Municipales atendieron la emergencia y trasladaron a la víctima al Hospital Roosevelt, debido al riesgo en sus signos vitales. Las autoridades mantienen abierta la investigación tras la denuncia presentada; sin embargo, al igual que en el caso captado en video, tampoco se reportan capturas hasta ahora.