 Localizan posibles restos humanos dentro de tonel en zona 3
Nacionales

Localizan posibles restos humanos dentro de tonel en zona 3

Bomberos Municipales solicitaron el apoyo de la PNC, ante el hallazgo de posibles restos humanos dentro de un tonel en la zona 3.

Compartir:
Los cuerpos de socorro pidieron el apoyo de la PNC para resguardar el área del hallazgo., Bomberos Municipales.
Los cuerpos de socorro pidieron el apoyo de la PNC para resguardar el área del hallazgo. / FOTO: Bomberos Municipales.

Luego de recibir varias llamadas de auxilio al teléfono 123, Bomberos Municipales acudieron a la 21ª. calle y 3ª. avenida de la zona 3 capitalina, donde ubicaron un tonel de mental en el que se cree que hay restos humanos. Ante las sospechas del contenido, los rescatistas solicitaron el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) para acordonar el área donde se procede a trabajar.

Según los rescatistas, dentro del tonel de color rojo encontraron bolsas de color negro, por lo que consideraron la posibilidad de que en el interior existan restos humanos. Las autoridades también notificaron el hecho al Ministerio Público (PM) para las gestiones de rigor.

En un video corto, los cuerpos de rescate mostraron que el tonel fue encontrado a un costado de la calle. En las imágenes se puede ver que la parte superior del contenedor tiene un lienzo de tela de color café y otro trozo de tela color azul.

Rafael Zúñiga, vocero de Bomberos Municipales, informó que en el lugar están trabajando las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil (PNC) para levantar los indicios de ese caso. El comunicador resaltó que el objeto inusual fue reportado por los vecinos del sector.

EE. UU. condena a exalcalde de El Rodeo, San Marcos, por delitos de narcotráfico

Según el Departamento de Estado, el exjefe edil se declaró culpable, por lo que fue sentenciado a 27 años de prisión federal.

En Portada

Localizan posibles restos humanos dentro de tonel en zona 3t
Nacionales

Localizan posibles restos humanos dentro de tonel en zona 3

07:39 AM, Abr 12
Al menos 30 muertos en avalancha humana en monumento histórico de Haitít
Internacionales

Al menos 30 muertos en avalancha humana en monumento histórico de Haití

08:19 AM, Abr 12
Zacapa: Realizan 30 allanamientos por desaparición de mujert
Nacionales

Zacapa: Realizan 30 allanamientos por desaparición de mujer

08:31 AM, Abr 12
Lester Martínez fue condecorado por el Comité Olímpico Guatemaltecot
Deportes

Lester Martínez fue condecorado por el Comité Olímpico Guatemalteco

07:17 AM, Abr 12
¡Así se vivió en el Paseo de la Sexta! Guatemala se prepara para el estreno de la película de Michael Jacksont
Farándula

¡Así se vivió en el Paseo de la Sexta! Guatemala se prepara para el estreno de la película de Michael Jackson

08:49 AM, Abr 12

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránEE.UU.Estados UnidosLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos