Localizan posibles restos humanos dentro de tonel en zona 3

Luego de recibir varias llamadas de auxilio al teléfono 123, Bomberos Municipales acudieron a la 21ª. calle y 3ª. avenida de la zona 3 capitalina, donde ubicaron un tonel de mental en el que se cree que hay restos humanos. Ante las sospechas del contenido, los rescatistas solicitaron el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) para acordonar el área donde se procede a trabajar.
Según los rescatistas, dentro del tonel de color rojo encontraron bolsas de color negro, por lo que consideraron la posibilidad de que en el interior existan restos humanos. Las autoridades también notificaron el hecho al Ministerio Público (PM) para las gestiones de rigor.
En un video corto, los cuerpos de rescate mostraron que el tonel fue encontrado a un costado de la calle. En las imágenes se puede ver que la parte superior del contenedor tiene un lienzo de tela de color café y otro trozo de tela color azul.
Rafael Zúñiga, vocero de Bomberos Municipales, informó que en el lugar están trabajando las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil (PNC) para levantar los indicios de ese caso. El comunicador resaltó que el objeto inusual fue reportado por los vecinos del sector.