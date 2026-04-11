EE. UU. condena a exalcalde por delitos de narcotráfico

El Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE. UU.) reportó que el exalcalde de El Rodeo, San Marcos, Crysthian Omar Escobar Ángel, fue condenado a 27 años de prisión federal por delitos relacionados con el narcotráfico. El anuncio fue confirmado por el fiscal federal Jay R. Combs, en el Distrito Este de Texas.
Según la entidad, el exfuncionario se declaró culpable de "conspiración para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, a sabiendas de que sería importada ilegalmente a EE. UU. Como consecuencia, el juez federal Amos L. Mazzant lo sentenció a 327 meses de prisión federal, durante una audiencia desarrollada el 7 de abril de 2026.
Un comunicado indicó que agentes federales identificaron e iniciaron una investigación sobre una organización de narcotráfico a gran escala en 2015. Según el historial del caso, esta agrupación "operaba en Centroamérica y Norteamérica".
"La organización utilizaba una infraestructura sofisticada para fabricar y distribuir toneladas de cocaína desde Colombia, a través de países centroamericanos, hasta EE. UU. para su posterior distribución", destaca el documento.
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Exalcalde investigado por narcotráfico desde 2019
El comunicado añade que Escobar Ángel "fue identificado como responsable de una parte de estas actividades en Guatemala y fue acusado en el Distrito Este de Texas en 2019".
Añadieron que, según la información presentada en el tribunal, el exjefe edil de El Rodeo, San Marcos, estuvo involucrado en otros casos que incluyeron amenazas de violencia. La acusación incluyó una declaración emitida por medio de un mensaje de texto, en el que se realizaban amenazas.
Retiro de antejuicio en 2022
Fue el 28 de diciembre de 2022 cuando el Ministerio Publico (MP) solicitó el retiro del derecho de antejuicio que gozaba Escobar Ángel, junto a otros tres personajes, a petición de las autoridades de EE. UU.
En esa solicitud para retirar la inmunidad de funcionarios públicos también pesó en contra de exfuncionarios como: José Armando Ubico Aguilar, exdiputado al Congreso de la República de Guatemala; Freddy Arnoldo Salazar Flores, diputado suplente del Parlamento Centroamericano y Esvin Fernando Marroquín Tupas, alcalde de Cuilapa, Santa Rosa.