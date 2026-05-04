 Arsenal reporta bajas importantes para la Champions League
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Arsenal reporta bajas importantes para el duelo ante el Atlético

Los 'Gunners' no podrán contar con tres jugadores titulares para la semifinal de vuelta ante el Atlético de Madrid.

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Once titular del Arsenal en la semifinal de ida ante el Atlético de Madrid - EFE
Once titular del Arsenal en la semifinal de ida ante el Atlético de Madrid / FOTO: Agencia EFE

El Arsenal afronta un desafío mayúsculo en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA ante el Atlético de Madrid, marcado por ausencias sensibles en su plantilla. En la última sesión de entrenamiento previa al encuentro, el equipo dirigido por Mikel Arteta no contó con tres piezas clave: Martin Ødegaard, Jurrien Timber y Kai Havertz, lo que condiciona seriamente el planteamiento del técnico.

La baja de Havertz responde a un problema muscular que lo ha dejado fuera de los dos compromisos más recientes, mientras que Ødegaard arrastra molestias en la rodilla que ya le impidieron participar en el duelo del fin de semana frente al Fulham. Por su parte, Timber continúa sin actividad competitiva desde hace aproximadamente un mes, lo que limita las alternativas defensivas en un partido de máxima exigencia.

Los posibles titulares del Arsenal

Ante este panorama, Arteta deberá reconfigurar su once inicial. Todo apunta a que Viktor Gyökeres asumirá la responsabilidad en la delantera, acompañado por Eberechi Eze en funciones creativas como mediapunta. En defensa, la duda se centra en el lateral derecho, donde Cristhian Mosquera y Ben White se disputan un puesto clave para contener el juego ofensivo del conjunto rojiblanco.

El empate 1-1 conseguido en el partido de ida en el Metropolitano deja la eliminatoria completamente abierta. El Arsenal confía en su fortaleza como local, donde se mantiene invicto en la presente edición del torneo, para alcanzar la segunda final de Champions de su historia.

En la otra semifinal, el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain protagonizan una serie vibrante, con ventaja parcial para los franceses tras un espectacular 4-5 en el primer enfrentamiento.

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